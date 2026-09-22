Google Maps v Android Auto získaly drobnou, ale příjemnou novinku, která chyběla od začátku

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Google Maps v Android Auto získaly drobnou, ale příjemnou novinku, která chyběla od začátkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Google Maps v Android Auto konečně umožňují změnit ikonu vozidla přímo z displeje auta, bez sahání po telefonu.
Android Auto, počítač
Zdroj: Pexels
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