Raynham Hall, FOTO: AnonymousUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Raynham Hall, FOTO: AnonymousUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Raynham Hall, FOTO: AnonymousUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Raynham Hall, FOTO: AnonymousUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Raynham Hall, FOTO: AnonymousUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
V září 1936 pořídili reportéři časopisu Country Life jeden z nejznámějších doložených snímků údajného zjevení ve starém anglickém sídle Raynham Hall. Záznam podle legendy zachycuje přízrak lady Dorothy Walpoleové. Její postavu v hnědých šatech lidé hlásili již od první poloviny 19. století. Jeden z tehdejších hostů po tajemném úkazu neváhal vystřelit z nabitého revolveru. Nečekaný úlovek na hlavním schodišti
Dne 19. září 1936 pracoval londýnský fotograf Hubert C. Provand se svým asistentem Indrem Shirou na rozsáhlé obrazové reportáži v historickém venkovském sídle Raynham Hall v anglickém hrabství Norfolk. Podle jejich vlastního vyjádření právě úspěšně vyfotografovali hlavní schodiště a pečlivě se připravovali na druhý záběr, kdy si asistent Shira zničehonic všiml mlhavého tvaru, který postupně nabýval jasných obrysů lidské postavy a plynule se pohyboval po schodech směrem k nim do přízemí.
Na asistentův naléhavý pokyn Provand bleskurychle sejmul krytku objektivu a Shira ve stejnou chvíli aktivoval blesk fotoaparátu, díky čemuž se po následném vyvolání negativu objevila na papíře průsvitná postava se závojem. Časopis Country Life tuto neobvyklou fotografii veřejnosti představil 26. prosince 1936 a v lednu následujícího roku ji otiskl také americký magazín Life. Známý vyšetřovatel paranormálních jevů Harry Price vzápětí oba muže vyslechl a prohlásil, že negativ nenese sebemenší stopy po jakékoliv dodatečné úpravě nebo úmyslném falšování.
Domácí vězení ze msty
Podle staleté místní legendy zachytil starý fotoaparát
lady Dorothy Walpoleové, sestry Roberta Walpolea, kterého historici všeobecně považují za úplně prvního britského premiéra. Žena žila v letech 1686 až 1726 a stala se v pořadí druhou manželkou Charlese Townshenda, druhého vikomta z Townshendu. Tento vysoce postavený šlechtic proslul v tehdejší dobové společnosti velmi prudkou a neústupnou povahou, což mělo pro jeho manželku po odhalení jejích údajných milostných poměrů fatální následky po zbytek jejího nedlouhého života. ducha
Pověst uvádí, že rozzuřený vikomt odhalil manželčinu nevěru s lordem Whartonem a za přísný trest ji natrvalo zamkl v jejích oddělených pokojích v Raynham Hall. Spisovatelka Mary Wortley Montaguová ovšem zaznamenala odlišnou verzi příběhu, podle které Dorothy do pasti záměrně vlákala hraběnka z Whartonu, což nakonec vedlo k její přísné izolaci bez možnosti vídat vlastní děti. Dorothy v sídle zůstala v nuceném osamění až do své smrti v roce 1726, kdy podlehla epidemii neštovic. Svůj přídomek Hnědá paní získal přízrak podle brokátových šatů, ve kterých se zjevoval.
Oční důlky a střelba na chodbě
První formálně zaznamenaná hlášení o podivných úkazech pocházejí z období vánočních svátků roku 1835, kdy si Charles Townshend pozval do svého sídla společnost vzácných hostů. Zápisky Lucii C. Stoneové zmiňují plukovníka Loftuse a muže jménem Hawkins, kteří údajně v noci cestou do svých ložnic viděli na zšeřelé chodbě postavu v zastaralém hnědém oděvu. Následujícího večera ohlásil Loftus další nečekané setkání s tím, že si v podivně zářící tváři všiml prázdných očních důlků, kvůli čemuž část vyděšeného služebnictva tehdy trvale opustila službu.
O pouhý rok později do domu přijel kapitán Frederick Marryat, známý autor námořních románů, který chtěl záhadu vysvětlit působením místních pašeráků, a proto na chodbě vyčkával s nabitým revolverem. Třetí noc podle vzpomínek jeho dcery Florence z roku 1891 spatřil postavu s rozsvícenou lampou, která se na něj u pootevřených dveří zlomyslně ušklíbla. Námořní kapitán bez váhání vyskočil do chodby a vystřelil z revolveru přímo do obličeje zjevení, přičemž postava okamžitě zmizela a vypálená kulka prošla vnějšími dveřmi protějšího pokoje.
Odborná skepse a katolická socha
Fotografie z roku 1936 dodnes vzbuzuje odborné debaty a řada kritiků nabízí poměrně racionální vysvětlení proklamovaného paranormálního jevu. Výzkumníci John Fairley a Simon Welfare upozornili na bledou linii nad každým schodem nebo na zdvojený odraz světla na pravém zábradlí, z čehož vyvozují obyčejnou dvojitou expozici jednoho snímku. Tvar postavy se navíc se sepjatýma rukama i jasně patrným čtvercovým podstavcem nápadně podobá běžným sochám Panny Marie, což nahrává teorii o jednoduchém překrytí obrazu sochy s prázdným schodištěm.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( ruminationonthelake.wordpress, hauntedmansion.fandom, en.wikipedia, countrylife.co.uk/nature/the-day-a-country-life-photographer-captured-an-image-of-a-ghost-234642).