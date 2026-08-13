Atletka Bendová se vyfotila v bikinách v říčce a poslala vzkaz EBU. Fotograf: Soudruzi se musí opotit

V době, kdy se kolem nových doporučení EBU rozjela červencová debata, sdílela Bendová na svém Instagramu fotografii v bikinách pořízenou v říčce. Fotograf Jiří Marek ji doprovodil narážkou, že „soudruzi se musí opotit“, ironickým komentářem k tomu, jak budou režiséři přenosů nově hlídat každý úhel kamery. Bendová tím nezačala nic nového. Už v prosinci 2020 veřejně říkala, že ji záběry na zadek v televizi nepohoršují a že Instagram používá i k provokaci. Teď jen zesílila hlasitost.
Co EBU vlastně vydala
Dokument s názvem Raising the Bar není zákazem ukazovat ženské tělo v atletice. Je to manuál pro kameramany, režiséry a střihače členských vysílatelů, tedy i České televize. Cílí na tři konkrétní věci:
- Dlouhé záběry na těla atletek bez technického přínosu pro divácký zážitek.
- Nízké úhly kamery, které nabízejí odhalující pohledy „pod pánev“.
- Přehnané zpomalené záběry, které nemají sportovní ani vyprávěcí důvod.
Naopak doporučuje širší a boční záběry zachycující rozběh, odraz, techniku, emoce v obličeji nebo interakci s trenéry. U skoku do výšky výslovně radí ukončit zpomalený záběr před dopadem na doskočiště. EBU sama dokument rámuje jako „začátek konverzace“, ne jako jednorázový kodex. Na jeho vzniku se podílely britská tyčkařka Holly Bradshawová, srbská dálkařka Ivana Španovićová a chorvatská výškařka Blanka Vlašićová, tři atletky, které mluví o stresu z kamer, úzkosti a online zneužívání klipů.
Bendová: „Úplná kravina“
Šestadvacetiletá sprinterka z toho nadšená není. Na mistrovství České republiky v Plzni koncem července pro iSport řekla, že manuál je „úplná kravina“, že nikoho nezná, kdo by si na záběry stěžoval, a že to může skončit tím, že se bude zabírat jen hlava. „Ať mi zadek zaberou, už ho viděla celá republika,“ shrnula svůj postoj.
Nebyla sama. Další česká atletka Lurdes Gloria Manuel přiznala, že se to v jejich tréninkové skupině „extra neřeší“. Závodnice v Plzni nastupovaly v tradičních přiléhavých dresech, s doplňky k image, bez jakéhokoli náznaku, že by se kampaň EBU promítla do jejich chování. Český terén zkrátka manuál přijal spíš s pokrčením ramen než s pochopením.
Kdo vlastně rozhoduje o obrazu
Celý spor se točí kolem jedné otázky: kdo má kontrolu nad tím, jak vypadá ženské tělo ve sportovním přenosu? Bradshawová a Španovićová argumentují, že atletky při závodě někdy víc řeší kamery než výkon. Že se na sítích šíří vystřižené zpomalené klipy bez kontextu. Že to má dlouhodobý dopad na psychiku.
Bendová stojí na opačném konci. Podle ní kdo jde do atletiky nebo plážového volejbalu, ví, do čeho jde. Její instagramový profil je toho důkazem, odvážnější fotky tam sdílí dlouhodobě a cíleně. Nejde přitom o bezvýznamnou provokátorku: má bronz z ME do 18 let na dvoustovce, čtvrté místo ve štafetě 4×400 metrů na halovém ME 2023 a ve světovém žebříčku figuruje na 149. místě na 200 metrů.
Důležité je, co manuál EBU neřeší. Nereguluje osobní sociální sítě atletek. Neobsahuje sankční mechanismus vůči sportovkyni za odvážný příspěvek. Bendová tedy svou fotkou v říčce neporušila žádné pravidlo, jen ukázala, že mezi ochranou a regulací vidí propast.
Co se změní v přenosech
Mistrovství Evropy v Birminghamu proběhne 10.–16. srpna 2026. Finální přihlášky šly 31. července. Debata kolem manuálu tedy spadá do předšampionátového období a Birmingham bude první velkou prověrkou toho, jak vysílatelé doporučení přijmou.
Nizozemský veřejnoprávní vysílatel NOS už potvrdil, že manuál bude reflektovat, ale jeho atletický režisér popsal dopad spíš jako drobnou úpravu praxe než revoluci. Česká televize, rovněž členka EBU, se zatím veřejně nevyjádřila. Dá se ale čekat, že tlak bude směřovat k omezení zbytečných nízkých úhlů a nerelevantních zpomalených záběrů, ne k převrácení celé obrazové řeči přenosu.
Dvě pravdy, jeden sport
Bradshawová mluví o tom, že ji kamera při závodě rozptyluje. Bendová se fotí v bikinách v říčce a posílá to světu. Obě mají legitimní pozici a obě mluví ze zkušenosti. Manuál EBU pravděpodobně nezmění to, jak se atletky prezentují mimo stadion. Změní, možná jen o pár stupňů, to, jak je ukazuje televizní režie, když závodí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta