Předseda klubu a hráči se po vyřazení Unionu z Ligy mistrů vrhli na rozhodčího. Pořadatelé museli sudího bránit

11. srpna 2026 skončila na stadionu Aspmyra v severním Norsku odveta, kterou domácí Bodø/Glimt vyhrálo 3:2 po prodloužení. Celkové skóre dvojzápasu tak znělo 6:5 pro Nory, první duel v Belgii skončil 3:3. Union padl, ale místo obvyklého smutku poražených se pozornost okamžitě přesunula jinam. K hlavnímu rozhodčímu Istvánu Kovácsovi, kolem něhož se podle dostupných zpráv rozpoutala konfrontace takové intenzity, že museli zasáhnout pořadatelé.
Co se stalo na hřišti
Odveta měla od začátku náboj, který odpovídal váze dvojzápasu. Union věděl, že po remíze 3:3 z prvního utkání potřebuje v Norsku bodovat, a hra se od úvodních minut nesla v agresivním tempu. Bodø/Glimt ale dokázalo domácí prostředí proměnit ve výhodu a po devadesáti minutách šlo do prodloužení.
Právě v prodloužení a jeho závěru emoce eskalovaly. Kovács udělil pozdní červenou kartu obránci Unionu Van de Perremu, druhou žlutou v zápase. Belgický tým tak dohrával oslabený a s pocitem křivdy, který se kumuloval celý večer. Konečný výsledek 2:3 znamenal konec v kvalifikaci Ligy mistrů.
Chaos po závěrečném hvizdu
To, co následovalo po konci utkání, je zatím popsáno převážně v sekundárních zdrojích a diskusních vláknech; oficiální disciplinární zápis UEFA dosud nebyl zveřejněn. Podle těchto zpráv se kolem Kovácse vytvořila konfrontační situace, do které se měli zapojit hráči Unionu i předseda klubu Alex Muzio. Pořadatelé údajně museli rozhodčího fyzicky chránit a odvést z dosahu rozhořčených aktérů.
Přesnou roli jednotlivých osob, zda šlo o verbální útok, strkanici, nebo cílený fyzický kontakt, z veřejně dostupných materiálů nelze v tuto chvíli jednoznačně rozhodnout. Trenér David Hubert podle sekundárních citací kritizoval širší rozhodcovský metr napříč celým zápasem, ne jediný izolovaný moment. Kapitán Kevin Mac Allister měl na síti X naznačit, že příště budou připraveni hrát „proti víc než jedenácti hráčům“; původní příspěvek se ale nepodařilo přímo ověřit.
Co hrozí Unionu podle předpisů UEFA
Disciplinární řád UEFA pracuje s odstupňovanými sankcemi, které mohou být v tomto případě velmi citelné:
- Zneužívající jazyk vůči rozhodčímu — minimálně 2 zápasy zastavení činnosti
- Urážka rozhodčího — minimálně 3 zápasy
- Napadení jiné osoby přítomné na utkání — minimálně 3 zápasy
- Závažné napadení — minimálně 5 zápasů
- Napadení rozhodčího — minimálně 15 zápasů
K individuálním trestům může přibýt sankce pro celý klub za nevhodné chování týmu, pokud je počet sankcionovaných hráčů a funkcionářů dostatečně vysoký. Union má podle článku 64 předpisů Ligy mistrů 2026/27 právo podat protest proti platnosti výsledku do 24 hodin po konci zápasu. Jenže barcelonský precedent z dubna 2026 ukazuje, kam taková cesta vede: UEFA odmítla stížnost Barcelony na Kovácsovu arbitráž ve čtvrtfinále proti Atlétiku jako nepřípustnou. Protest proti rozhodcovskému rozhodnutí zkrátka pravidla neumožňují, a Union by nejspíš narazil na stejnou zeď.
Kovácsův opakující se vzorec
Pro české fanoušky není jméno István Kovács neznámé. Na Euru 2024 řídil osmifinálově důležitý zápas Česka s Tureckem, který národní tým prohrál 1:2. Podle oficiálního zápisu UEFA byl hlavním rozhodčím právě rumunský sudí a v české debatě se utkání zafixovalo jako zápas poznamenaný přísným a rozkouskovaným metrem.
A právě tady se rýsuje vzorec, který je zajímavější než samotný incident v Bodø. Po Kovácsových velkých zápasech opakovaně zůstává těžiště veřejné debaty na rozhodčím a kartách, ne na fotbalu samotném. Bylo to tak po českém zápase na Euru, bylo to tak po barcelonské stížnosti v dubnu 2026 a je to tak i teď. Rozdíl je v míře eskalace. Verbální rozhořčení a mediální polemika jsou ve fotbale běžné. Pokud se ale potvrdí, že pořadatelé museli rozhodčího fyzicky chránit před hráči a funkcionáři poraženého týmu, jde o posun do roviny, která překračuje i poměrně velkorysé hranice fotbalového protestu.
Co Union neztrácí
Jeden praktický detail, který v emocích snadno zapadne: vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů z ligové větve podle VG neznamená konec evropských pohárů. Union má jistou ligovou fázi Evropské ligy. Belgický klub tedy bude hrát evropský fotbal i bez Ligy mistrů, otázkou je, v jakém složení. Pokud UEFA kvalifikuje poreakční incident jako napadení rozhodčího, mohou klíčoví hráči i funkcionáři přijít o podzim.
Disciplinární komise UEFA teď rozhodne, jestli scény z Aspmyry byly jen bouřlivým, ale v zásadě neškodným výbuchem emocí, nebo něčím, co si žádá exemplární trest. Kovács mezitím nejspíš dostane další nominaci na velký zápas. Ten vzorec zatím nikdo nepřerušil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner