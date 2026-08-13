Rostlina s názvem „jedlé“ je ve skutečnosti jedovatá. Ptáci ji milují a roznášejí po celém Polabí i jižní Moravě

Stačí jedno krmítko, jeden starý ořešák s oblíbenou větví pro kosy, a na jaře pod ním vyroste rostlina, kterou jste si nikdy nekoupili. Líčidlo jedlé (Phytolacca acinosa), původem z východní Asie, se po českých zahradách šíří nenápadně, ale vytrvale. V Katalogu nepůvodní flóry ČR má status naturalizovaného neofytu s první volnou evidencí z roku 1956 a obsazeností 47 gridových polí. Nejde o masovou invazi typu křídlatek, ale o druh, který se tiše zabydluje, a jehož tmavé plody mohou v létě a na podzim 2026 svádět k nebezpečné záměně.
Jak se líčidlo šíří a kde ho hledat
Mechanismus je prostý a účinný. Líčidlo jedlé tvoří dužnaté bobule uspořádané v hustých vzpřímených hroznech. Ptáci je požírají, semena projdou jejich trávicím traktem nepoškozená a jsou vyloučena jinde. V databázi Pladias je u druhu uvedena strategie šíření zahrnující endozoochorii, tedy právě rozšiřování prostřednictvím živočichů.
Prakticky to znamená, že nové rostliny se objevují na místech, kde ptáci sedají:
- pod vzrostlými stromy a na jejich okrajích
- podél plotů a zdí
- pod dráty elektrického vedení
- v blízkosti krmítek a ptačích budek
Kdo si v zahradě všimne neznámé mohutné byliny s červenavým stonkem a nápadnými hrozny plodů, měl by zpozornět. Podle mapy AOPK/NDOP se výskyty koncentrují v teplejších nížinách, sídelním prostředí a kolem říčních koridorů; nejvyšší pozornost dává smysl v Polabí, na jižní a jihovýchodní Moravě a v okolí větších měst.
Borůvka to rozhodně není
Podobnost s borůvkou je hlavně barevná. Zralé plody líčidla jedlého jsou purpurově černé až téměř černé, lesklé a na první pohled lákavé, zvlášť pro malé děti. Tím ale shoda končí.
Borůvky rostou na nízkém dřevnatém keříku v kyselé lesní půdě. Plody líčidla visí v hustém hroznu na bylinné rostlině, která dorůstá 0,5 až 1,5 metru. Jednotlivé bobule jsou zploštělé, asi 7 mm široké a nápadně článkované; při bližším pohledu připomínají spíš miniaturní dýni rozdělenou na segmenty podle plodolistů. Stonek bývá masitý, často načervenalý. Nic z toho borůvčí nepřipomíná.
Skutečné riziko ale neleží jen v samotné rostlině. Leží v tom, že laik snadno smíchá dvě různé věci: běžněji zplaňující líčidlo jedlé s jeho toxičtějším příbuzným, líčidlem americkým (Phytolacca americana). Americký druh má v českém katalogu status pouhého přechodně zavlečeného neofytu s obsazeností pouhých 9 gridových polí; je tedy vzácnější, ale nebezpečnější. Pro laika nejspolehlivější rozlišovací znak: líčidlo jedlé má vzpřímené hrozny plodů, u amerického druhu hrozny v plodu typicky převisají. U jedlého jsou plody zřetelně segmentované, u amerického působí hladčeji.
Saponiny a co skutečně hrozí
Všechny části rostlin rodu Phytolacca obsahují saponiny, rostlinné glykosidy s charakteristickým pěnivým efektem. Saponiny dráždí sliznice trávicího traktu a některé typy zvyšují propustnost membrán červených krvinek. Po požití plodů se mohou dostavit bolesti břicha, nevolnost, zvracení a průjem. Závažnost závisí na druhu rostliny, požité části a množství.
Přesná toxická dávka pro líčidlo jedlé není v otevřených zdrojích stanovena. Nejbližší opora pochází z toxikologie příbuzného amerického druhu: jedna až dvě bobule u dítěte často nevedou k příznakům, několik bobulí už může vyvolat trávicí potíže a více než deset syrových bobulí může u malého dítěte způsobit závažné komplikace. Protože laik oba druhy snadno zamění, je bezpečnější počítat s nulovou tolerancí.
Veřejně publikovaný český případ otravy přímo líčidlem se nepodařilo dohledat. Kontext ale mluví jasně: Toxikologické informační středisko VFN v roce 2022 řešilo 3 431 dotazů týkajících se rostlin, přičemž u dětí převažovalo náhodné požití plodů. Tmavé lesklé bobule v dostupné výšce jsou pro batolata a předškoláky magnetem.
Co dělat, když líčidlo roste na zahradě
Pokud jsou na zahradě malé děti nebo domácí zvířata, nejbezpečnější je rostlinu odstranit ještě před dozráním plodů. Malé semenáčky stačí vytrhat. U starších, zavedených rostlin je nutné vyrýt celý kořen včetně kořenového krčku; samotné seříznutí nad zemí nestačí, líčidlo z mohutného kořenového systému znovu obrůstá. Zralé hrozny plodů před manipulací ostříhat, zabalit do sáčku a vyhodit do směsného odpadu, aby se semena nešířila dál. V následujících sezonách hlídat nové výsevy hlavně pod ptačími posedovými místy.
Když dítě plody sní
Pravidlo číslo jedna: nevyvolávat zvracení. Vypláchnout dítěti ústa, uchovat vzorek rostliny nebo alespoň vyfotit plody a stonek, odhadnout počet snědených bobulí. Pak okamžitě volat Toxikologické informační středisko na čísle 224 919 293 nebo 224 915 402. Záchrannou službu řešit při opakovaném zvracení, průjmu, silné bolesti břicha, spavosti, potížích s dýcháním, křečích nebo kolapsu, a vždy, když šlo o větší či neurčité množství u malého dítěte.
Líčidlo jedlé není katastrofa české přírody. Je to tichý, vytrvalý host, kterého do zahrad zvou ptáci, a jehož plody vypadají právě tak nevinně, aby si na ně sáhla dětská ruka.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková