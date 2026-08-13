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Mbappé údajně končí spolupráci s Nike. Podle médií plánuje vlastní značku inspirovanou Air Jordan

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Téměř dvacetiletý vztah mezi Kylianem Mbappém a Nike se podle francouzských médií blíží konci. Hráč údajně nechce být jen tváří cizích bot, chce vlastnit značku.
Mbappé údajně končí spolupráci s Nike. Podle médií plánuje vlastní značku inspirovanou Air Jordan

Mbappé údajně končí spolupráci s Nike. Podle médií plánuje vlastní značku inspirovanou Air Jordan

Zdroj: Кирилл Венедиктов/ CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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