Mbappé údajně končí spolupráci s Nike. Podle médií plánuje vlastní značku inspirovanou Air Jordan

Když L’Équipe letos v březnu přineslo informaci, že Mbappého smlouva s Nike končí 31. července 2026, dvanáct dní po finále mistrovství světa, vypadalo to jako běžný smluvní milník. Le Parisien ve stejný den doplnil, že scénář změny výrobce je „věrohodný, ale neuzavřený“. Jenže postupně začaly prosakovat detaily, které naznačují něco mnohem většího než přestup od jednoho loga k druhému. Mbappé podle několika zdrojů nejedná jen o vyšším honoráři. Jedná o vlastnictví.
Co je potvrzené a co zatím visí ve vzduchu
Tvrdá fakta jsou zatím skromná. Smlouva měla podle L’Équipe vypršet na konci července 2026. Nike chtělo prodloužit a bylo připravené „masivně investovat“. Jenže ještě 11. srpna španělský AS upozorňoval, že vlna zpráv o definitivním rozchodu stojí převážně na výrocích youtubera Thibauda Véziriana a že Mbappé stále figuruje na webu Nike, kde ještě nedávno propagoval nové kopačky. Oficiální oznámení, ať už od Nike, nebo od hráče, se veřejně neobjevilo. Kolekce Kylian Mbappé zůstávala v nabídce Nike CZ, včetně elitních Mercurial Superfly 11 za zhruba 7 280 Kč.
Slovo „údajně“ tu proto není stylistická pojistka. Je to přesný popis stavu.
Proč se mluví o Air Jordan, a ne o Adidasu
Inspirace Air Jordan neznamená, že Mbappé chystá kopii basketbalových tenisek. Znamená obchodní model. Michael Jordan nepodepsal v roce 1984 jen reklamní smlouvu, získal sub-brand se svým jménem, vlastní produktovou linii a podíl na její ekonomice. Výsledek? Jordan Brand vykázal ve fiskálním roce 2026 tržby 7,034 miliardy dolarů, tedy zhruba 170 miliard korun. To je víc než celý roční obrat řady samostatných sportovních firem.
Foot Mercato v červnu psal o variantě, že Mbappé by mohl spojit síly se značkou, která ve fotbale zatím vůbec nepůsobí. Footy Headlines zmiňovalo zájem Adidasu i Under Armour. Konkrétní jméno ale veřejně potvrzené není. A právě v tom spočívá jádro příběhu: pokud Mbappé opravdu nehledá jen lepší šek, ale podíl, kreativní kontrolu a vlastní duševní vlastnictví, nejde o další přestup mezi giganty. Jde o pokus přepsat ekonomiku fotbalového sponzoringu.
Federerův precedent, a jeho limity
Nejbližší funkční vzor nabízí Roger Federer a švýcarská značka On. Federer v roce 2019 neodešel od Nike kvůli vyššímu honoráři. Vstoupil do On jako partner zakladatelů; firma to sama popisuje slovy „ne sponzoring, ale podnikání“. Kolekce THE ROGER vzniká jako společný produkt, ne jako licencovaná nálepka. A On není žádný garážový start-up: za rok 2025 vykázala čisté tržby přes 3 miliardy švýcarských franků.
Rozdíl oproti Mbappého situaci je zásadní. Federer přišel do už zavedené, rychle rostoucí firmy s vlastní technologií a distribucí. Mbappé, pokud spekulace odpovídají realitě, by mohl vstupovat do projektu, který teprve vznikne. A vývoj jedné kopačky není maličkost: Nike samo uvádí, že nový Mercurial se vyvíjí zhruba dva roky. Okamžitý launch po létě 2026 je proto nepravděpodobný. Reálnější horizont je sezona 2027/28, a to jen v případě, že by šel cestou partnerství s existujícím výrobcem, ne budováním od nuly.
Kdo tahá za nitky „firmy Mbappé“
Za Mbappého komerční strategií nestojí agent s kufříkem, ale institucionální struktura. The Guardian letos popsal, že kolem hráče funguje tým zhruba třiceti lidí řešících image, investice a obchodní rozvoj. Klíčovou postavou je jeho matka Fayza Lamariová, kterou Le Parisien označuje za prezidentku společnosti KEWJF spravující Mbappého obrazová práva. Nejde o rodinný poradní hlas, jde o profesionálně řízenou firmu s jasnou ambicí.
Právě tato infrastruktura dělá z Mbappého spekulací víc než jen mediální bublinu. Hráč, který má kolem sebe třicetihlavý tým a firmu na správu duševního vlastnictví, neuvažuje v kategoriích „kdo mi dá víc za reklamu“. Uvažuje v kategoriích „kdo mi dá podíl na hodnotě, kterou společně vytvoříme“.
Co to znamená pro fotbalový trh, a pro fanoušky
Když Neymar v roce 2020 odešel od Nike k Pumě, šlo o klasický smluvní rozchod kvůli penězům. UOL Esporte tehdy psal, že problém byl ve finančních hodnotách nové nabídky. Mbappého případ, pokud se potvrdí, by byl strukturálně jiný. Ne „kolik dostanu“, ale „co budu vlastnit“.
Pro fanoušky v Česku to zatím nemění nic. Mbappého kopačky zůstávají v nabídce Nike CZ, od elitních modelů za 7 280 Kč po akademické verze za 2 300 Kč. Bez oficiálního oznámení se stávající kolekce spíš doprodá, než aby ze dne na den zmizela. Pokud by ale vlastní značka skutečně vznikla a mířila do stejného prémiového segmentu, dá se čekat, že cenově neklesne pod dnešní vrchol Nike.
Skutečný dopad by se neměřil v korunách za pár kopaček, ale v precedentu. Pokud Mbappé ukáže, že fotbalista může vlastnit víc než svou tvář v kampani, že může mít podíl na produktu, značce a její distribuci, změní tím vyjednávací pozici každého Yamala, Viníciuse nebo Bellinghama, který po něm přijde. Jordan Brand s tržbami přes 170 miliard korun ročně dokazuje, jak obrovská může být hodnota atletického sub-brandu. Ve fotbale takový model zatím neexistuje. Mbappé by mohl být první, kdo ho vyzkouší. Ale mezi „mohl by“ a „udělal“ leží ještě hodně dlouhá cesta.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner