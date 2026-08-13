Xiaomi začalo vyrábět nářadí a prodává ho v ČR. Za 1 399 Kč dostanete celou dílnu v kufříku

Xiaomi si lidé obvykle spojují s telefony, hodinkami nebo čističkami vzduchu. Jenže oficiální Mi Store už má v nabídce samostatnou kategorii Nástroje, kde vedle kompresoru, laserového metru nebo aku vrtačky vede i produkt s názvem Xiaomi Mijia Tool Kit. Za cenu kolem 1 400 Kč kombinuje elektrický šroubovák, 22 bitů, kladivo, kleště, nastavitelný klíč, svinovací metr a sadu imbusů do jednoho přenosného kufru. Nejde přitom o úplně první vstup Xiaomi do kategorie nářadí na českém trhu, na mi.com/cz se dříve objevil i Mi Precision Screwdriver Kit. Mijia Tool Kit je ale první velká „domácí“ sada, která v českém prodeji cílí na člověka, jenž potřebuje smontovat skříň, opravit zásuvku a občas zatlouct hřebík.
Co přesně v kufříku najdete
Pojďme to rozebrat kus po kusu. Podle oficiálního FAQ na mi.com/cz balení obsahuje:
- Elektrický šroubovák s 2000mAh baterií a USB-C nabíjením
- 18 krátkých bitů a 4 dlouhé bity (ocel S2, tvrdost cca 60 HRC)
- Prodlužovací nástavec a ohebnou hřídel
- Tesařské kladivo s vyměnitelnou gumovou krytkou
- Úzké kleště
- Nastavitelný klíč (matice do vnějšího průměru pod 20 mm)
- Odlamovací nůž
- Svinovací metr s automatickou aretací
- Osmidílnou sadu imbusových klíčů (1,5–8 mm)
- Úložný kufr s vnitřním prostorem cca 185 × 43 × 29 mm na drobný spojovací materiál
Podle způsobu počítání jde o 33 až 40 komponent; katalog Zboží.cz uvádí 32 kusů, ale nezapočítává imbusy jednotlivě. Důležitější než číslo je ale fakt, že sada pokrývá šroubování, měření, svírání, zatloukání i řezání. Pro byt a montáž nábytku to stačí. Pro vrtání, řezání trubek nebo práci s elektroinstalací nikoli.
Šroubovák, který se nevzdá ani po vybití
Srdcem sady je kompaktní elektrický šroubovák se třemi stupni točivého momentu a maximem 4 Nm v elektrickém režimu. To není závratné číslo; Bosch IXO 8 nabídne 6,5 Nm. Xiaomi ale přidává trik: po vybití baterie přepnete do manuálního režimu s celokovovou planetovou převodovkou a moment naroste na 8 Nm. Prakticky to znamená, že když vám uprostřed montáže dojde šťáva, nemusíte měnit nástroj, jen začnete točit rukou.
Xiaomi uvádí, že na jedno nabití zvládne šroubovák zašroubovat přibližně 600 vrutů. Než si ale představíte maraton se sadou polic, přečtěte si drobné písmo: test probíhal na vrutech 3 × 10 mm do 50mm měkké borovice, po dvaceti kusech s desetiminutovou pauzou. S delšími vruty nebo tvrdším dřevem bude číslo výrazně nižší. Nabíjení trvá zhruba tři hodiny a v balení není USB-C kabel ani nabíječka. Kdo má doma telefon s USB-C, problém nemá. Kdo ne, musí počítat s drobným výdajem navíc.
Ještě jeden provozní detail: šroubovák nelze používat během nabíjení a při delším skladování doporučuje Xiaomi dobít baterii alespoň jednou za půl roku.
Kolik to přesně stojí a kde to koupíte
Cena 1 399 Kč figuruje na kategorické stránce Mi Store, tedy oficiálního českého e-shopu Xiaomi. Detail téhož produktu ale v době naší kontroly ukazoval 1 499 Kč. Na Zboží.cz se současně objevují nabídky dalších prodejců: Huramobil od 1 289 Kč, Euroking za 1 378 Kč. Cenová hladina se tedy reálně pohybuje mezi 1 289 a 1 499 Kč podle prodejce a aktuální akce.
Co se dostupnosti týče: e-shop Mi Store evidoval 7 kusů skladem, fyzicky byl produkt k dispozici v Ostravě (Avion), Plzni (Klatovská) a Zlíně (Centro), v Liberci (Nisa) skladem nebyl.
Vyplatí se to, nebo je lepší sáhnout po Boschi?
Tady je potřeba férově přiznat, co Mijia Tool Kit je a co není. Není to profesionální dílna. Je to domácí startovací sada a v tom je její síla. Za cenu jednoho slušného aku šroubováku dostanete i kladivo, kleště, klíč a metr.
Pro srovnání: Bosch IXO 8 Basic stojí v Česku 1 035 Kč a nabídne silnější motor (6,5 Nm) s 10 bity, ale žádné ruční nářadí. Mechanická 38dílná sada YATO YT-14471 vyjde v přepočtu kurzem ČNB na zhruba 403 Kč. Dohromady tedy Bosch + YATO stojí asi 1 438 Kč, téměř totéž co Xiaomi. Dostanete silnější šroubovák a robustnější mechanickou sadu, ale ve dvou krabicích místo jedné. A bez kladiva.
Xiaomi stojí mezi těmito světy jako kompromis pohodlí. Bity z oceli S2 nejsou marketingový výmysl, stejný materiál používá Bosch i YATO u svých kvalitnějších sad. Celokovová převodovka a kované kladivo naznačují, že nejde o jednorázový plast z tržnice. Nezávislé dlouhodobé testy z důvěryhodných zdrojů ale zatím chybí, takže definitivní verdikt o životnosti si musíme nechat na později.
Proč Xiaomi vůbec dělá nářadí
Odpověď je jednoduchá a strategická. Xiaomi buduje ekosystém, který firma sama označuje jako Human × Car × Home, tedy propojení osobních zařízení, automobilů a domácnosti napříč více než 200 produktovými kategoriemi. Nářadí je logický krok pro značku, která už prodává vysavače, pračky a elektrické koloběžky. Mijia Tool Kit není jednorázový experiment, ale další dílek skládačky, která z Xiaomi dělá univerzální domácí značku.
Pro člověka, který v šuplíku nemá víc než křížový šroubovák z éry panelákových oprav, je Mijia Tool Kit pravděpodobně nejelegantnější způsob, jak si za jeden nákup pořídit funkční základ pro domácí kutilství. Kdo ale ví, že bude vrtat do betonu nebo utahovat hlavy motoru, ať se podívá jinam.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík