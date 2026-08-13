City si pro Donnarummu přivedlo dvojku, která má zlato i stříbro z MS. Rulli podepsal na dva roky

Týden po odchodu Jamese Trafforda do Leedsu mělo City na pozici dvojky díru. Nezaplnilo ji dalším mladým projektem, ale hotovým brankářem, který má za sebou finále Evropské ligy, dvě mistrovství světa a poslední sezonu zakončenou v ideální jedenáctce Ligue 1. Rulli podepsal dvouletý kontrakt do léta 2028 a pro Etihad to není nová tvář, v sezoně 2016/17 tu už byl, byť tehdy neodchytal za áčko ani minutu. Tentokrát přichází s jasně definovanou rolí: být připravený, kdykoli Donnarumma nemůže.
Zlato, stříbro a penalta proti De Geovi
Medaile mají konkrétní příběh. Rulli byl součástí argentinského kádru, který v prosinci 2022 zvedl nad hlavu trofej na MS v Kataru. O čtyři roky později, letos v červenci, došla Argentina znovu do finále, tentokrát na MS 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. Tam prohrála se Španělskem 0:1 po prodloužení. Dvě světová finále za čtyři roky, dvě medaile v životopise.
Největší klubový moment ale přišel ještě dřív. Ve finále Evropské ligy 2021 proti Manchesteru United Rulli nejprve sám proměnil penaltu v rozstřelu a pak chytil pokus Davida de Gey. Villarreal vyhrál 11:10 na penalty. Gólman, který v rozstřelu skóruje i zachraňuje, to je vizitka, kterou si člověk pamatuje.
Proč ne mladý talent, ale veterán
Traffordův odchod nebyl překvapení. Už v dubnu mluvil o tom, že návrat do City po hostování „nebyl nejlepší možný výsledek“. Po příchodu Donnarummy se jeho prostor zúžil na domácí poháry. Přesto odchytal 17 zápasů, udržel osm čistých kont a stál v bráně při obou vítězných pohárových finále. Dvojka v City prostě není dekorativní pozice.
Právě proto dává smysl, že klub nesáhl po dalším třiadvacetiletém brankáři s potenciálem a ambicí být jedničkou. Rulli takovou ambici veřejně nedeklaruje. V prvním rozhovoru po podpisu mluví o sdílení tréninku, o podpoře skupiny s Donnarummou a Marcusem Bettinellim. City si kupuje pojistku, ne konkurenta, a pojistka se dvěma medailemi z MS má jinou váhu než neznámé jméno z druhé ligy.
Čísla, která mluví proti nálepce „veterán na dožití“
Kdo by Rulliho odbyl jako brankáře za zenitem, měl by se podívat na data. V sezoně 2024/25 vedl mezi elitními gólmany Ligue 1 v přesnosti přihrávek s 86,9 % a chytil tři penalty. V právě uplynulé sezoně 2025/26 odchytal za Marseille 39 zápasů, udržel devět čistých kont a datový model GeniusIQ ho zařadil do ideální jedenáctky celé soutěže.
Srovnání s jeho vrcholným obdobím ve Villarrealu ukazuje pokles v čistých kontech (18 nul v sezoně 2021/22 oproti devíti letos), ale to vypovídá spíš o kvalitě defenzivy Marseille než o Rulliho úpadku. Individuálně zůstává na úrovni, kterou City pro roli dvojky víc než potřebuje.
Kdy ho uvidíme v akci
Nejbližší soutěžní příležitost je Community Shield v neděli 16. srpna, o týden později startuje Premier League zápasem proti Bournemouthu. Reálně pravděpodobnější debut je ale některé z úvodních pohárových kol, kde City tradičně rotuje sestavu. Pokud se zopakuje loňský model rozdělení minut, Rulli by mohl v sezoně odchytat patnáct až dvacet zápasů.
Odstupné City nezveřejnilo. Smlouva běží dva roky, bez známé opce na prodloužení. Je to transfer bez velkých čísel a bez velkých slov, přesně takový, jaký si klub na pozici dvojky může dovolit, když jedničku už má vyřešenou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle