Kdo ohřívá rýži, může se otrávit. Je dobré udělat s ní toto

Když Andrea z Německa otevřela krabičku s rýží, netušila, že jde o poslední jídlo jejího života. Šestačtyřicetiletá žena zemřela na otravu potravinami – a viníkem nebyla zkažená ryba ani prošlé maso. Zabila ji obyčejná rýže skladovaná při pokojové teplotě.
Podobný osud potkal před lety i dvacetiletého studenta v Belgii.
Co mají tyto tragédie společného s rýží ve vaší lednici? Mnohem víc, než si dokážete představit.
Bakterie, kterou neuvaříte ani nezamrazíte
V lékařském prostředí se pro tento typ otravy vžil termín „syndrom smažené rýže“ a historie ukazuje, že zanedbání správného skladování může mít tragické následky.
Za ním stojí bakterie Bacillus cereus, která přežívá ve formě spór prakticky všude. Vaření ji nezničí. Mražení ji jen uspí. A jakmile uvařenou rýži necháte hodinu ležet na lince, začne se v teplém a vlhkém prostředí explozivně množit.
Nejhorší na celé situaci? Produkuje toxin zvaný cereulid, který vydrží teploty až 121 °C. To znamená, že ani opětovné důkladné ohřátí v mikrovlnce nebo na pánvi vám nepomůže. Jed už je v jídle – a vy ho neucítíte, neochutnáte ani neuvidíte.
Riziku čelí každý, kdo si nechá uvařenou rýži, těstoviny nebo pizzu déle než dvě hodiny při pokojové teplotě. Nejvíc ohrožené jsou děti a lidé s oslabenou imunitou.
V tom lepším případě vás čeká zvracení a průjem. V tom horším – jako v případě Andrey nebo belgického studenta – může jít o život.
Jeden trik z profesionální kuchyně zachrání situaci
Šéfkuchař Roman Vlach zná řešení, které v gastronomii funguje spolehlivě: „Je potřeba rýži zchladit takzvaně šokem. V domácích podmínkách ji proto ochlaďte propláchnutím ledovou vodou a pak ji hned dejte do lednice.“
Tento postup zastaví množení bakterií dřív, než stihnou vyprodukovat toxiny. Teplota klesne tak rychle, že mikroorganismy nedostanou šanci. I tak ale platí: zchlazenou rýži skladujte v chladničce maximálně dva až tři dny, jak doporučuje šéfkuchař Vlach.
Zapomeňte na pomalu chladnoucí hrnec na sporáku. Zapomeňte na krabičku s rýží, která čeká na stole, až si ji dáte k večeři. Ledová voda a lednice – hned. Nic jiného nefunguje.
Arsen v rýži: Skrytá hrozba už při vaření
Zdravotní rizika ale nečíhají jen v lednici. Začínají už v momentě, kdy rýži nasypete do hrnce. Klasický postup – zalít vodou, osolit, vařit do odpaření – totiž v jídle ponechává arsen.
Tento polokov se do rýže dostává přirozeně z půdy a podzemní vody, případně jako pozůstatek historického znečištění pesticidy. Nejvíc postižená je hnědá rýže, protože arsen se koncentruje ve slupce, kterou bílá rýže nemá.
Dlouhodobý příjem arsenu může podle odborných studií způsobit vývojové problémy, cukrovku nebo rakovinová onemocnění.
Nejúčinnější ochrana? Namočit rýži přes noc do vody. Pokud na to nemáte čas, šéfkuchař Vlach doporučuje rýži před vařením důkladně proplachovat, dokud z ní neteče zcela čirá voda.
Teprve pak můžete začít vařit. Ideální postup podle šéfkuchaře: poměr vody a rýže 3:1, osolit, pozvolna vařit na nejmenším stupni 10–15 minut.
Sushi je bezpečné. Ocet bakterie zastaví
Milovníci sushi mohou zůstat v klidu. Při přípravě se do rýže přidává ocet, který sníží pH natolik, že bakterie nemají šanci se množit. Kyselé prostředí je spolehlivě eliminuje.
Problém nastává všude jinde – všude tam, kde uvařenou rýži, těstoviny nebo pizzu necháte jen tak ležet.
Jak se vyhnout plýtvání a zároveň riziku
Nejbezpečnější cesta? Vařit jen tolik, kolik hned sníte. Pokud máte pochybnost, jestli je rýže v lednici ještě v pořádku, vyhoďte ji. Plýtvání je nepříjemné, ale nesrovnatelně lepší než bolestivé křeče nebo horší komplikace.
Pro přesné dávkování použijte takzvanou hrníčkovou metodu: jeden hrnek nevařené rýže stačí na dvě až tři běžné porce. Tímto jednoduchým pravidlem zamezíte zbytečným přebytkům, které pak musí riskantně čekat v chladničce.
Andrea i belgický student zemřeli kvůli zdánlivě neškodné chybě. Oba podcenili skladování. Oba zaplatili životem. Stačilo dodržet jedno pravidlo: šokové zchlazení a okamžitá lednice. Nic víc, nic míň.
Zdroje článku: food.ec.europa.eu, nzip.cz, health.com, bezpecnostpotravin.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková