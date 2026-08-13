Nosková po vyřazení v 1. kole v Torontu ukázala volný čas: pivo, šipky a luxusní outfit na večeři

Linda Nosková přijela do Toronta jako světová sedmička s bilancí 27 výher a 11 porážek v sezoně, s čerstvým wimbledonským titulem v kapse a s pověstí hráčky, kterou okázalý hvězdný status míjí. 5. srpna ji ve druhém kole, tedy hned při prvním singlovém vystoupení na turnaji, vyřadila Američanka Caty McNallyová dvěma sety 7:6 a 6:1. Nosková naservírovala jedenáct dvojchyb, trefila jen 48 % prvních podání a celkově vyhrála méně než polovinu míčů. Jenže to, co následovalo po zápase, vypráví o dvacetileté Češce víc než statistiky z kurtu.
Dva účty, dvě identity
Nosková si na Instagramu drží dva oddělené profily. Hlavní patří tenistce: zápasy, tréninky, turnajové zákulisí. Ten druhý, který sama popsala v rozhovoru pro Tenisový svět, slouží k oddělení „života tenistky a normální holky“. Instagram prý nebere moc vážně, ale právě na osobním účtu po torontské porážce sdílela záběry s pivem, šipkami a večeří v luxusním outfitu, který s bílým tenisovým dresem nemá nic společného. Není to únik od reality. Je to pokračování strategie, kterou razí dlouhodobě.
Z wimbledonské bílé do streetwearu s medvědem
Kontrast je ostrý a záměrný. Na wimbledonské trávě Nosková 11. července zvedla nad hlavu trofej v čistě bílém outfitu od Yonexu, navrženém přesně v mezích pravidel All England Clubu, které vyžadují oblečení „téměř výhradně bílé“, povolený je jen úzký barevný lem. Žádná extravagance, žádný módní statement. Čistý výkon v čistém dresu.
Mimo kurt ale Nosková sáhla po značce 13DE MARZO, streetwearovém labelu založeném v roce 2018, který staví na hravých 3D plyšových prvcích, medvědím maskotovi a kostkovaných vzorech. Přesnou identifikaci torontského outfitu se z veřejných zdrojů nepodařilo potvrdit, vizuálně ale odpovídá typickým kusům z aktuální kolekce:
- Plaid Pleated Skirt – přibližně 5 200 Kč
- Bear Plaid Sleeve T-shirt – přibližně 6 800 Kč
- Plaid Bear Polo Sweater – přibližně 7 900 Kč
Ceny vycházejí z oficiálního e-shopu 13DE MARZO a kurzu ECB z 6. srpna 2026. Nejde o haute couture, ale o designový streetwear s cenami v řádu tisíců korun za kus, dost na to, aby outfit působil promyšleně, málo na to, aby křičel „celebrita“.
Luxus ji nedefinuje, a říká to nahlas
Tohle není příběh šampionky, která se po velkém titulu utrhla ze řetězu. Spíš naopak. Nosková v květnu v Římě pro WTA řekla, že ji neoslní aspirativní luxus a raději dá peníze na smysluplné věci než na novou designovou kabelku. Její otec Drahoš Nosek po wimbledonském finále pro ČTK doplnil, že dceru úspěch nezmění, není typ, který by si začal myslet, že je mistr světa.
Pivo a šipky v Torontu tak nejsou gesto vzdoru ani „zajídání“ porážky. Jsou přirozeným pokračováním identity, kterou si Nosková pěstuje vedle té tenisové. Hráčka, která den po vyřazení ze singlu nastoupila po boku Marie Bouzkové do čtyřhry a zvládla první kolo proti páru Ťiang a Wu 4:6, 6:0, 10:6, zjevně netrávila večer v baru proto, že by jí na výsledcích nezáleželo.
Proč ten kontrast funguje
Tenisový svět má s image svých hvězd jasnou představu: sponzorské šaty, tréninkové montáže, motivační citáty. Nosková jde jinou cestou. Její osobní účet nefunguje jako PR kanál, ale jako filtr, přes který ukazuje, že dvacetiletá holka z Přerova může vyhrát Wimbledon a druhý den si dát pivo u šipek, a obojí k ní patří stejnou měrou. Značka jako 13DE MARZO do toho sedí přesně: je hravá, trochu ironická, dost drahá na to, aby nešlo o náhodu, a dost neznámá na to, aby nešlo o předvádění.
Podle nás je právě tahle dvojakost, grandslamová disciplína na kurtu, demonstrativní civilnost mimo něj, nejzajímavější věc, kterou Nosková po Wimbledonu buduje. Ne proto, že by bourala nějaká pravidla. Ale proto, že v éře pečlivě kurátorovaných sportovních profilů prostě odmítá hrát jedinou roli.
Medvěd na svetru za osm tisíc korun to říká líp než jakýkoli popisek.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář