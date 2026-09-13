Fazolová polévka na kyselo se smetanovou zátřapkou a čerstvým koprem

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Fazolová polévka na kyselo se smetanovou zátřapkou a čerstvým kopremPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Fazolová polévka na kyselo patří k těm jídlům, která u nás doma nikdy nezestárnou. Čerstvé fazolkové lusky, brambory, hustá smetanová zátřepka a velkorysá hrst kopru. To je základ, který funguje spolehlivě každé léto i podzim. Recept je jednoduchý, ale má svá pravidla.
Fazolová polévka na kyselo
Zdroj: Foto: Se souhlasem YouTube / Dobré Recepty od Agi, Luštěná fazolová polévka na kyselo: Recept, který voní po domácku a zasytí do posledního sousta
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