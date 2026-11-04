Krnov se chystá opravovat byty zaplavené povodní. Vysušení trvalo více než dva roky

Povodeň ze září 2024 zasáhla Krnov citelně, a to i pokud jde o obecní bytový fond. Byty v přízemí domů s pečovatelskou službou u cvilínského nádraží jsou sice prázdné více než dva roky, ale teprve teď jsou konstrukce natolik suché, aby mohly začít skutečné opravy. Vedoucí oddělení investic Jan Šrubař to potvrdil slovy: "Ty, které spláchla povodeň, dlouho nevysychaly, přestože jsme v nich intenzivně topili a větrali, ale teď konečně jsou konstrukce téměř suché." Prázdných bytů je v těchto domech celkem 38, přičemž ne všechny leží v přízemí.
Radnice nyní nechává zpracovat projektovou dokumentaci a poté hodlá přistoupit k postupným opravám. V domech se nacházejí také nebytové prostory. Část z nich už město opravilo, pro zubní ordinaci se chystá projekt a další tři prostory na obnovu čekají. Místním obyvatelům podle vedení města nejvíce chybí prodejna smíšeného zboží.
Krnov spravuje celkem 1443 bytů. V současnosti je neobsazených zhruba 130 z nich, přičemž většina poškozených povodní je již v nějaké fázi oprav. Zhruba stovka bytů je v procesu přípravy nebo realizace, u zbývajících město zatím posuzuje jejich stav. Dokončeny jsou například opravy v domech na Textilní 13 a Soukenické 23, na Rooseveltově 49 práce právě probíhají. Mluvčí Dita Círová upřesnila, že zakázky jsou vypsány i na opravu šesti bytů na sídlišti SPC a dvou na Hlavním náměstí.
Někde ale opravy jednotlivých bytů teprve začnou, protože radnice plánuje celkovou rekonstrukci objektů. Platí to pro domy Albrechtická 43 až 47, kde se projektuje obnova včetně nového zdroje tepla, i pro Opavskou 43 se problematickou střechou.
Financování oprav řeší město především přes dotační program Živel 3. Podalo 59 žádostí na tolik domů, všechny jsou předschválené a celková přislíbená částka dosahuje 124 milionů korun. Uzavřených a vyplacených smluv je zatím 26 v hodnotě 59 milionů korun, dalších sedm za 12 milionů čeká na podpis ze strany státu. Průměrná cena opravy jednoho poškozeného domu se pohybuje mezi třemi a čtyřmi miliony korun, dotace z toho pokryje přibližně dva miliony. Místostarosta Miroslav Binar z ANO přiznal, že kvůli napjatému rozpočtu chce město opravy bez dotační podpory řešit až v příštím roce.
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