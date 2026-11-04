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Vánoční medové oválky s čokoládovou polevou. Drobné cukroví, které zaujme jemností i lákavým vzhledem

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Ještě sice nejsou Vánoce, ale u nás doma už se o cukroví pomalu mluví. Medové oválky s čokoládovou polevou peču ráda s předstihem, protože se krásně rozleží, nejsou složité a díky medu mají tu známou sváteční vůni, která v kuchyni udělá svoje.
Obrázek k receptu na Medové oválky s čokoládovou polevou: tradiční cukroví s jemným těstem a lesklou polevou, které se hodí ke kávě i na svátky

Obrázek k receptu na Medové oválky s čokoládovou polevou: tradiční cukroví s jemným těstem a lesklou polevou, které se hodí ke kávě i na svátky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Medové oválky s čokoládovou polevou: tradiční cukroví s jemným těstem a lesklou polevou, které se hodí ke kávě i na svátky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 10:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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