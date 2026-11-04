Vánoční medové oválky s čokoládovou polevou. Drobné cukroví, které zaujme jemností i lákavým vzhledem

Do Vánoc je ještě chvíle, ale u mnohých z nás se už dnes diskutuje o tom, které cukroví letos zvolíme. Medové oválky s čokoládovou polevou peču klidně dřív, protože jim odležení svědčí. Nejsou nijak záludné a díky medu provoní kuchyň přesně tím způsobem, který člověku připomene prosinec, i když je venku teprve sychravo. Když je slepím mandlovým krémem a vršek namočím do čokolády, z krabice ubývají rychleji, než bych čekala.
Výhoda tohohle receptu je v tom, že se dá rozumně rozložit do času. Těsto vydrží v lednici do druhého dne a upečené oválky bývají po několika dnech lepší než hned po naplnění. Plát se mi osvědčil vyválet opravdu přibližně na 5 mm. Kousky jsou pak jemné, ale nerozpadnou se a drží tvar. Můj tip je jednoduchý: Pokud děláte víc druhů najednou, upečte oválky s předstihem a do čokolády je namáčejte až ve chvíli, kdy už máte kuchyň trochu pod kontrolou. Medové cukroví má o svátcích svoje místo
Medové těsto se v drží dlouho a ne náhodou. Objevuje se v řezech, plněných kolečkách i v drobném českých kuchyních vánočním cukroví. Med mu dává vůni, ale taky praktickou vlastnost: pečivo postupně měkne a zraje. Proto se hodí na advent, kdy se peče po etapách a hotové kousky se ukládají do krabic, často někam do chladu, kde na ně člověk chodí nenápadně nahlížet. Recept na domácí medové oválky s čokoládovou polevou
Doba přípravy: přibližně 35 minut + 1 hodina chlazení Doba pečení: asi 10 minut Teplota trouby: 180 °C Ingredience pro přípravu 250 g hladké mouky 90 g másla nebo Hery 100 g moučkového cukru 75 g medu 2 ks žloutků 2 lžíce mléka špetka jedlé sody
Mandlový krém: máslo mleté mandle moučkový cukr rum podle chuti
Čokoládová poleva a zdobení: 70% čokoláda podle potřeby 100% tuk Iva podle potřeby mandlové hranolky na posypání Postup přípravy sladkých medových oválků
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku, moučkový cukr a špetku jedlé sody. Přidejte máslo nakrájené na menší kousky, med, žloutky a mléko. Zpracujte hladké těsto, které drží pohromadě a zbytečně se nelepí na ruce.
2. Těsto zabalte do fólie a uložte nejméně na
1 hodinu do lednice. Když je málo času, hodina stačí. Častěji ho ale nechávám do druhého dne, protože vychlazené těsto je při válení poslušnější a méně se trhá. Troubu nastavte na 180 °C
3. Připravte suchý plech, případně ho vyložte pečicím papírem. Medové těsto při pečení trochu naskočí, takže mezi jednotlivými kousky nechte malé rozestupy.
4. Těsto rozválejte na plát silný asi
5 mm. Vykrajujte oválky a přenášejte je na plech. Odřezky krátce spojte, znovu vyválejte a dovykrajujte, co půjde.
5. Pečte přibližně
10 minut. Oválky mají být upečené, ale ne výrazně tmavé. U medového cukroví se vyplatí stát chvíli u trouby, protože barva se ke konci mění rychle. Přesušené kousky pak tvrdnou víc, než je potřeba.
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6. Upečené oválky přesuňte na mřížku a nechte vychladnout. Mezitím připravte
mandlový krém. Máslo utřete s mletými mandlemi, moučkovým cukrem a trochou rumu na hladkou náplň, která se dá dobře roztírat. Množství upravte podle toho, jak silnou vrstvu krému mezi cukrovím chcete.
7. Na polovinu oválků nastříkejte nebo naneste
cukrářskou stříkačkou mandlový krém a přiklopte druhým kouskem. Při slepování netlačte příliš, jinak krém vyjede po stranách a bude se hůř začisťovat.
8. Na polevu rozpusťte ve vodní lázni
70% čokoládu a podle potřeby přidejte tuk Iva, aby byla hladká a dobře se v ní namáčelo. Já na polevy pořád beru starý hrnek s dvojitým dnem po mamince, do kterého se lije voda. Není to žádná moderní pomůcka, ale funguje výborně.
9. Slepené oválky namáčejte vrchní stranou do
čokoládové polevy a hned posypte mandlovými hranolky. Odkládejte je na pečicí papír nebo na mřížku, dokud čokoláda neztuhne. Foto: Cooky.cz, Polevu a zdobení lze zvolit dle vlastní fantazie.
10. Hotové medové oválky uložte do krabice a nechte několik dnů rozležet. Hodí se ke kávě, na sváteční stůl i pro návštěvy během adventu. V chladu vydrží několik dnů podle použité náplně.
Rady a tipy hospodyňky Když je těsto po vytažení z lednice moc tuhé, nechte ho chvíli stát na lince. Pár minut stačí a při válení nebude tolik praskat. Při pečení sledujte hlavně okraje. Medové těsto umí přejít z bledé barvy do tmavé překvapivě rychle. Jemnější polevu získáte tak, že tuk přidáváte postupně po malých kouscích. Čokoláda zůstane hladká a vrstva nebude zbytečně silná. Nejlepší jsou po odležení. Hned po upečení chutnají dobře, ale po pár dnech se struktura i chuť srovnají. Pokud nechcete, aby se čokoláda při servírování lámala, nedělejte polevu příliš vysokou. Tenké namočení stačí, cukroví vypadá úhledněji a lépe se jí.
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