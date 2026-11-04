Kaple v Uherském Ostrohu je Lidovou stavbou roku Zlínského kraje

Zlínský kraj každoročně oceňuje příkladně obnovené stavby lidové architektury a letos jeho výběr padl na klasicistní trojdílnou výklenkovou kapli z roku 1834 stojící v Hradišťské ulici v Uherském Ostrohu. Město, které obnovu dokončilo v roce 2025, převzalo spolu s titulem odměnu 150 tisíc korun.
Kaple je památkou místního významu a tvoří de facto vstupní bránu do města. Váže se k ní i zajímavá pověst: zbožní poutníci si prý ve dvacátých letech 19. století přinesli z rakouského Mariazell plán kapličky stojící za vesnicí Asendorfem, zhruba tři hodiny chůze za Vídní. Po generace o ni pečovaly rodiny Polehňových a Ratajských, než péči převzalo město.
Poslední větší rekonstrukce proběhla v roce 2009, kdy se podařilo odstranit nevhodné zásahy z dob socialismu. Letos byla nutná renovace omítek poškozených vlhkostí, nová výmalba interiéru i exteriéru a obnova dřevěných prvků. Na výzdobě se podílel malíř Vladimír Šácha z Hluku, který kolem výklenků namaloval slovácké ornamenty. Většinu prací zvládli pracovníci odboru správy a údržby města vlastními silami, díky čemuž celkové náklady na renovaci dosáhly zhruba padesáti tisíc korun.
Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš ocenil, že se stále najdou samosprávy ochotné věnovat obnově čas, energii i prostředky, a zdůraznil, že i drobné stavby mají v krajině nezastupitelné místo. Krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Ivan Láska přiblížil, že při hodnocení porota sleduje nejen kvalitu provedené obnovy, ale také to, nakolik se podařilo zachovat původní podobu, historické detaily a tradiční řemeslné prvky.
Starosta Vlastimil Kuřimský vnímá kapli jako připomínku víry předků i jako architektonický prvek, který může zaujmout projíždějící návštěvníky.
Titul Lidová stavba roku uděluje Zlínský kraj od roku 2008, přičemž v letech 2013 a 2020 oceněn nebyl. Letos soupeřily o titul celkem čtyři stavby, kromě vítězné kaple také komora se sklípkem v Lužné, Modrá chalupa ve Starém Hrozenkově a venkovská usedlost v Lopeníku.
Zdroj: Zlínský kraj