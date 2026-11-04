Kraj Vysočina staví nové domovy pro stovky lidí s postižením, první stěhování proběhne v roce 2027

Kraj Vysočina se blíží k dokončení první etapy rozsáhlé transformace ústavní péče. Pro klienty s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením z Domova Černovice–Lidmaň vznikají nové komunitní domácnosti hned v několika místech regionu. Nyní kraj připravuje veřejnou zakázku na vybavení dvou dokončovaných domů v Kamenici nad Lipou, lokalita Gabrielka, s předpokládanou hodnotou 3,9 milionu korun bez DPH.
Oba bezbariérové domy v Kamenici pojmou celkem 12 osob, přičemž jeden z nich bude mít specializované zázemí pro klienty s poruchou autistického spektra. Hejtman Martin Kukla přiblížil časový plán: „První klienti by se do nového bydlení měli začít stěhovat v prvních měsících roku 2027." Stěhování bude záměrně postupné, aby si lidé mohli na nové prostředí zvyknout v klidu.
V rámci první etapy vznikají obdobné objekty také v Polné a Telči. V Polné staví kraj v Pojmanově ulici dva rodinné domy pro 12 klientů, doplněné o zázemí pro denní aktivity a sociálně terapeutickou dílnu. V Telči pak rekonstrukce historické budovy v ulici 9. května přinese bydlení pro dalších 12 osob spolu s denním stacionářem. Klienti se s novými lokalitami již postupně seznamují, definitivní přesun je ve všech třech místech naplánován na průběh příštího roku, jak uvedl radní pro sociální věci Jiří Horký.
Paralelně běží druhá etapa transformace přímo v Černovicích. Od června letošního roku tam v Pacovské ulici rostou dva dvoupodlažní domy pro 12 klientů. Každý dům nabídne v přízemí domácnost pro čtyři osoby se službou domova pro osoby se zdravotním postižením a v patře chráněné bydlení pro dva další. Dokončení stavby za přibližně 56 milionů korun je naplánováno na červenec 2027, stěhování ze stávajícího zámeckého areálu na přelom let 2027 a 2028. Celkové výdaje projektu včetně vybavení se blíží 80 milionům korun, přičemž více než 58 milionů by měla pokrýt dotace.
O prázdninách se rozjela také výstavba v Brtnici na ulici Jabloňová, kde kraj buduje tři objekty. Jeden z nich poskytne domov pro šest klientů se zdravotním postižením, zbývající dva poslouží jako chráněné bydlení pro dalších šest lidí rozdělených do menších domácností.
V celém programovém období 2021 až 2027 plánuje Kraj Vysočina zajistit komunitní bydlení pro 120 dospělých klientů Domova Černovice–Lidmaň a 15 nezletilých dětí. Na tyto záměry čerpá kraj prostřednictvím Regionálního akčního plánu prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu, celkem přes 600 milionů korun. Do konce programového období by tak mělo být napříč krajem provozováno téměř 500 lůžek v komunitních pobytových službách v běžné zástavbě měst a obcí.
V přípravě jsou také další lokality, mimo jiné Nová Cerekev, Větrný Jeníkov, Havlíčkův Brod, Luka nad Jihlavou, Nová Říše a Měřín. U většiny z nich kraj počítá s podáním žádostí o dotaci a zahájením staveb v průběhu roku 2028.
Zdroj: Kraj Vysočina