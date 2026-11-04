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Liberečtí policisté pátrají po uprchlém vězni, veřejnost varují před pokusem o zadržení

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Dennívýzva
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Liberečtí kriminalisté od neděle 1. listopadu pátrají po devětatřicetiletém Pavlu Ruszóovi, který uprchl z pracoviště v ulici České mládeže v Liberci. Muž se od…
policie

policie

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 10:23

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