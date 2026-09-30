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Evropské nemocnice čelí personální krizi. Chybí milion zdravotnických pracovníků

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Evropské zdravotnictví stárne a zdravotníků ubývá. Evropský parlament chce během sedmi let přivést do systému milion nových pracovníků a zlepšit jejich pracovní podmínky.
Evropské nemocnice čelí personální krizi. Chybí milion zdravotnických pracovníků

Evropské nemocnice čelí personální krizi. Chybí milion zdravotnických pracovníků

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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