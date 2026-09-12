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Co znamená, když vám pes strká hlavu mezi nohy. Pravdu netuší 90 % zkušených chovatelů

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Toto zdánlivě obyčejné gesto znají tisíce majitelů. Za tímto specifickým psím chováním se přitom skrývá daleko víc než jen roztomilost nebo touha po pohlazení.
Co znamená, když vám pes strká hlavu mezi nohy. Pravdu netuší 90 % zkušených chovatelů

Co znamená, když vám pes strká hlavu mezi nohy. Pravdu netuší 90 % zkušených chovatelů

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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