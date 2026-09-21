Dukovany obnovily provoz třetího bloku s předstihem, odstávka trvala přes měsíc

Dukovany obnovily provoz třetího bloku s předstihem, odstávka trvala přes měsícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Overview_of_Dukovany_Nuclear_Power_Plant_in_Dukovany,_Třebíč_District
Pardubická univerzita přivítala v pondělí nový akademický rok s více než 7500 studujícími. Z tohoto počtu...
Platnost řidičského průkazu kontroluje řada lidí jen jednou za mnoho let – při jeho výměně. Letos se to ale...
Moravskoslezská policie sdělila podezření třem mužům ve věku 19 až 23 let v souvislosti s napadením...
Ministerstvo zemědělství musí znovu rozhodovat o vodoprávním povolení, které by umožnilo zvýšit hladinu...
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