Drsná pravda o slavném padělateli: Skutečný Frank Abagnale lhal celému světu

Příběh mladého podvodníka obletěl celý svět a hollywoodský režisér Steven Spielberg ho přetavil ve velmi úspěšný filmový hit. Frank Abagnale se proslavil autobiografickou knihou o padělání šeků a rafinovaném střídání falešných identit. Řada jeho obdivuhodných tvrzení ale postupem času dostala obrovské trhliny.
Základy kriminální dráhy položil rodák z Bronxu velmi brzy. Po rozvodu rodičů odešel z domova a ve svých patnácti letech poprvé okradl vlastního otce. S ukradenou kreditní kartou nakupoval automobilové součástky a obratem je vracel za hotovost. Účet za tyto podvody se vyšplhal na tisíce dolarů a mladíka brzy přivedl do nápravného zařízení. Ani to ho ovšem od další trestné činnosti nijak neodradilo. Zanedlouho začal krást nevyplněné šeky přímo v jedné samoobsluze a tím zahájil dlouhou sérii finančních prohřešků.
Ve své slavné knize popisuje mimořádně luxusní život a riskantní hru s falešnými identitami. Skutečnost ovšem podle zjištění úřadů vypadala o poznání obyčejněji. Vyšetřovatelé postupně objevili závažné nesrovnalosti v celém jeho časovém rámci. Záznamy jasně odhalily pravdu o pohybu mladíka mezi šestnáctým a jednadvacátým rokem života. Značnou část této doby rozhodně nestrávil na útěku v drahých destinacích. Kvůli drobným krádežím šeků a odcizení auta seděl za mřížemi obyčejné věznice.
Zrod falešného pilota
Nejznámější historka vypráví o drzé kariéře falešného letce společnosti Pan Am. Abagnale tvrdil novinářům neuvěřitelný příběh o milionech nalétaných mil a bezplatných cestách do desítek států. Důkladné prozkoumání faktů ale odhalilo podstatně střídmější realitu. Roli leteckého profesionála si vyzkoušel pouze na několik týdnů a zvolil si k tomu aerolinky Trans World Airlines. K propracovaným převlekům se navíc odhodlal až po svém propuštění z vězení na konci 60. let.
Během této krátké epizody v nažehlené uniformě se seznámil s půvabnou letuškou Paulou Parks. Začal ji systematicky sledovat po celém východním pobřeží, a nakonec se usídlil přímo u její rodiny v Louisianě. Hostitelé ho ochotně přijali pod svou střechu v naprosto dobré víře. On se jim za štědrou pohostinnost odvděčil krádeží nemalých peněz pomocí dalších zfalšovaných šeků. Podobné lokální podvody u důvěřivých obětí tvořily skutečný základ jeho tehdejších nelegálních příjmů.
Abagnale po svém zatčení za krádež v dětském táboře ve Friendswoodu v Texasu, FOTO: Friendswood Police Department, Public domain, via Wikimedia Commons Kariéra lékaře a právníka
Literární zpracování přináší i vyprávění o nečekaném působení na postu pediatra v nemocnici ve státě Georgie. Jako naprostý laik se údajně mistrně vyhýbal všem krizovým situacím a náročnou odbornou práci přenechával raději stážistům. Publikace poutavě líčí také úspěšné složení advokátních zkoušek na třetí pokus. Díky falešnému diplomu z proslulé Harvardovy univerzity měl získat místo v kanceláři státního prokurátora a zcela běžně radit u soudu.
Spisovatel Alan C. Logan všechny tyto fascinující pasáže pečlivě prověřil. Sesbíral desítky veřejných dokumentů a vyzpovídal konkrétní pamětníky z tehdejší doby. Z jeho precizního zjištění vyplynulo plno zásadních rozporů s publikovaným příběhem. Řada napínavých situací u soudu i na nemocničních odděleních se ve skutečnosti vůbec neodehrála. Muž si své zážitky prostě výrazně přikrášlil a vytvořil o sobě atraktivní mýtus nepolapitelného génia. Sám autor slavné knižní předlohy nakonec po letech uznal jistou dramatizaci událostí.
Nová šance a legální byznys
Kriminální pouť skončila v roce 1969 ve
a následovaly tvrdé tresty ve věznicích v Evropě i ve Spojených státech. Po podmínečném propuštění se podvodník rozhodl své bohaté znalosti zúročit pro změnu zcela legální cestou. Nabídl zavedeným bankám odborná školení o tricích padělatelů a postupně si vybudoval skvělé jméno v branži. Francii
Dnes vede vysoce prosperující firmu zaměřenou na prevenci finančních podvodů. Proměnil se v uznávaného bezpečnostního experta a klidný život tráví s manželkou Kelly a třemi syny v Jižní Karolíně.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, cosmopolitan, britannica, abagnale.com).