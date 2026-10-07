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Domácí baterie už vytvořily virtuální elektrárnu o výkonu 25 MW

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Pět tisíc českých domácností už zapojilo své baterie do služby, která pomáhá vyrovnávat výrobu a spotřebu elektřiny v síti. Společně…
EON-domaci-baterie

EON-domaci-baterie

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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