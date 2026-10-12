Dětská práce byla v 19. století běžnou praxí. Dnes je to zcela nepředstavitelné

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Dětská práce byla v 19. století běžnou praxí. Dnes je to zcela nepředstavitelnéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dětská práce, kdysi běžná praxe na celém světě, je dnes v rozvinutých zemích v podstatě nepředstavitelná. Přesto zůstává problémem v mnoha rozvojových zemích, kde je často považována za běžnou součást života.
Dětská práce byla v 19. století běžnou praxí. Dnes je to zcela nepředstavitelnéZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 12.10.2026 13:30
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