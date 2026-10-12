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Dětská práce byla v 19. století běžnou praxí. Dnes je to zcela nepředstavitelné

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Dětská práce, kdysi běžná praxe na celém světě, je dnes v rozvinutých zemích v podstatě nepředstavitelná. Přesto zůstává problémem v mnoha rozvojových zemích, kde je často považována za běžnou součást života.
Dětská práce byla v 19. století běžnou praxí. Dnes je to zcela nepředstavitelné

Dětská práce byla v 19. století běžnou praxí. Dnes je to zcela nepředstavitelné

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 13:30

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