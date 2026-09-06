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Dáváte ostré nože do myčky? Dvě složky čisticích tablet jim zbytečně ničí ostří

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Ostrý kuchyňský nůž patří mezi věci, které je pohodlnější hodit do myčky společně s ostatním nádobím. Právě tento zvyk ale může způsobit, že začne řezat hůř mnohem dříve, než by musel.
Dáváte ostré nože do myčky? Dvě složky čisticích tablet jim zbytečně ničí ostří

Dáváte ostré nože do myčky? Dvě složky čisticích tablet jim zbytečně ničí ostří

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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