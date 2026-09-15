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Dana White přihodil k UFC 331 milionový bonus. Vítěze vybere sám

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UFC 331 dostane mimo běžné odměny ještě speciální bonus 50 tisíc dolarů (asi 1,05 milionu korun). Dana White ale nestanovil žádná přesná kritéria a sám rozhodne, který bojovník si peníze odnese.
Dana White přihodil k UFC 331 milionový bonus. Vítěze vybere sám

Dana White přihodil k UFC 331 milionový bonus. Vítěze vybere sám

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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