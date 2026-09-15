Dana White přihodil k UFC 331 milionový bonus. Vítěze vybere sámPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dana White přihodil k UFC 331 milionový bonus. Vítěze vybere sám
Losene Keita přiznal, že během působení v OKTAGONu sázel na vlastní výhry. Ondřej Novotný nyní vysvětlil,...
Navajo Stirling je nejčastěji skloňovaným soupeřem Jiřího Procházky. Pokud se spekulace potvrdí, českého...
Michael Page zakončil smlouvu s UFC čtvrtou výhrou v řadě, přesto novou nabídku nedostal. Nejvíc mu vadí...
Bývalá šampionka UFC Joanna Jędrzejczyk se po konci kariéry objevila v úplně jiné roli. V polské verzi...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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