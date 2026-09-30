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Další požár. Les na Jelení hoře u Hodic dnes začal znova hořet

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Dnes odpoledne vyráželi hasiči opět k lesu u Hodic na Jihlavsku, který hořel už včera. Tentokrát byl k uhašení požáru nasazený i vrtulník.
Další požár. Les na Jelení hoře u Hodic dnes začal znova hořet

Další požár. Les na Jelení hoře u Hodic dnes začal znova hořet

Zdroj: HZS Kraje Vysočina
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 17:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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