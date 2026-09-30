Další požár. Les na Jelení hoře u Hodic dnes začal znova hořet

Další požár. Les na Jelení hoře u Hodic dnes začal znova hořetPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Další požár. Les na Jelení hoře u Hodic dnes začal znova hořetZdroj: HZS Kraje Vysočina
Článek byl publikován 30.09.2026 17:38
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →