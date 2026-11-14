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Co čeká lidstvo v následujících 100 letech: Pesimistická předpověď vizionáře Davida Attenborougha

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Když britský přírodovědec David Attenborough začínal natáčet přírodovědné pořady, žily na Zemi 2 miliardy lidí. Dnes je jich více než 8 miliard a jejich nároky na přírodu jsou nesrovnatelně vyšší. Attenborough už před lety varoval, že další vývoj nemusí být pro lidstvo příznivý.
Co čeká lidstvo v následujících 100 letech: Pesimistická předpověď vizionáře Davida Attenborougha

Co čeká lidstvo v následujících 100 letech: Pesimistická předpověď vizionáře Davida Attenborougha

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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