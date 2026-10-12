Cizinec za volantem audi, který havaroval na dálnici, měl přes dvě promile

Cizinec za volantem audi, který havaroval na dálnici, měl přes dvě promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Cizinec za volantem audi, který havaroval na dálnici, měl přes dvě promileZdroj: Daniela Drozdová
Článek byl publikován 12.10.2026 07:19
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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