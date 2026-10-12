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Cizinec za volantem audi, který havaroval na dálnici, měl přes dvě promile

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Dennívýzva
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Nehodu na hlavní dopravní tepně v republice řešili ve čtvrtek 8. října dálniční policisté z Velkého Beranova. Audi se slovenskou registrační značkou se srazilo s nákladním autem.
Cizinec za volantem audi, který havaroval na dálnici, měl přes dvě promile

Cizinec za volantem audi, který havaroval na dálnici, měl přes dvě promile

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 07:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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