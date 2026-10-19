Češi vyvážejí do šrotu klasické lednice. Moderní alternativa šetří místo a vypadá nádherně

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Ještě donedávna patřila k nejviditelnějším věcem v každé české kuchyni. Velká bílá nebo nerezová skříň, která bzučela v rohu, zabírala prostor a při každém úklidu dělala starosti. Teď se ale z domácností tiše vytrácí. Při rekonstrukcích a stěhování ji lidé stále častěji odvážejí a nahrazují něčím, čeho si v kuchyni zpočátku ani nevšimnete.
Kuchyň, která se přestala schovávat
Za změnou stojí hlavně to, jak se proměnilo bydlení. Kuchyně už dávno není místnost za zavřenými dveřmi. V novějších bytech i domech je propojená s obývacím prostorem a z kuchyňského koutu se stala součást místa, kde se odpočívá, hovoří i sleduje televize. Obrovský chladicí box v takovém prostředí působí rušivě.
K tomu přibývá hlad po každém centimetru. V novostavbách i v přestavovaných panelových bytech se o plochu bojuje. Volně stojící spotřebič potřebuje kolem sebe odstup kvůli proudění vzduchu a mezi ním, zdí a pracovní deskou vznikají škvíry. Zbytečně ubírají místo a špatně se z nich vymetají drobky i prach.
Pak je tu ještě údržba. Prach na horní straně, mastné šmouhy na bocích a otisky prstů na nerezu znají prakticky všichni. Kdo se jednou zbavil věčného dolaďování čistoty, těžko hledá důvod, proč se vracet.
Řešení, které zmizí za dvířky
Tím řešením je vestavěná lednice. Schová se do vysoké skříňové sestavy za stejná čela, jaká mají ostatní skříňky, a celá linka tak opticky splyne v jeden klidný celek. Skříň může sahat až ke stropu, takže nad spotřebičem vznikne další úložný prostor. Kapacita kuchyně se zvětší, aniž by se zvětšila podlaha.
Úklid se omezí na setření čelních ploch. Mezery kryjí lišty a korpusy, prach se nemá kde usazovat a povrchy dvířek často odolávají otiskům prstů. Většina modelů se navíc vyrábí v normovaných rozměrech, nejčastěji kolem 178 cm na výšku a 55 až 60 cm na šířku, což zjednodušuje plánování kuchyně na míru.
Obava, že vestavba nabídne málo místa uvnitř, se přitom opírá spíš o minulost. Moderní tenkostěnná izolace šetří vnitřní objem a výbava dnes zahrnuje zóny čerstvosti s regulací vlhkosti, přihrádky s nulovou teplotou pro maso a ryby i promyšlené držáky na lahve. Běžné rodině kapacita bohatě stačí.
Výrazný posun se odehrál i v hlučnosti. Kompresory invertorového typu běží tiše a plynule upravují výkon, takže vedle nízkého hluku šetří i elektřinu. Celý spotřebič navíc obklopuje dřevotřískový nebo MDF korpus, který funguje jako přirozená izolace. Spínání chlazení ani proudění vzduchu tak neruší ani večerní film.
Úspěch instalace ale stojí na detailech. Odvětrávání je zásadní: chladný vzduch se obvykle nasává v prostoru soklu a teplý odchází šachtou za skříní nahoru. Když truhlář dodrží doporučené ventilační mezery, lednice pracuje hospodárně a kompresor se zbytečně nepřetěžuje.
Důležité je i uchycení čela. Varianta s pojezdy vede dvířka po liště, druhé řešení využívá pevné panty a čelo se připevní přímo na dveře spotřebiče. Pevné uchycení bývá stabilnější, umožňuje širší otevření a snese i plně naložené police s nápoji.
Co z toho plyne pro domácnosti
Změna ukazuje, že lidé dnes vnímají domov jako jednotný celek, ve kterém by se jednotlivé prvky neměly rušit. Vestavba vyžaduje pečlivější plánování, ale odměnou je vizuální klid, snazší úklid a lepší využití prostoru. Staré lednice přitom nemají skončit jen tak někde: sběrné dvory zajistí bezpečnou likvidaci a recyklaci chladiv, třeba freonů.
Zůstává otázka, zda se po vestavbách bude touha po nenápadné kuchyni ještě stupňovat. Přijdou na řadu další spotřebiče, které se schovají za dvířka? Jak to vidíte vy: patří lednice na oči, nebo do skříně?
Zdroje článku: poznatsvet.cz, vlasta.cz, dagens.dk, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová