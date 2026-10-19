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Češi vyvážejí do šrotu klasické lednice. Moderní alternativa šetří místo a vypadá nádherně

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Staré lednice putují do sběrných dvorů. Místo nich se v kuchyních objevuje řešení, které vypadá jako součást nábytku.
Češi vyvážejí do šrotu klasické lednice. Moderní alternativa šetří místo a vypadá nádherně

Češi vyvážejí do šrotu klasické lednice. Moderní alternativa šetří místo a vypadá nádherně

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 12:30

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