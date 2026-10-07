Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Češi neví, že s odchodem do důchodu se vyplatí počkat do ledna. Můžou přijít i o 1 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdo v listopadu nebo prosinci 2026 dosáhne důchodového věku, stojí před rozhodnutím, […]
Češi neví, že s odchodem do důchodu se vyplatí počkat do ledna. Můžou přijít i o 1 000 Kč

Češi neví, že s odchodem do důchodu se vyplatí počkat do ledna. Můžou přijít i o 1 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:17

Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Manželé v Česku si budou rozdělovat důchod. Většina lidí ani neví, co to pro ně znamená a budou se divit
Manželé v Česku si budou rozdělovat důchod. Většina lidí ani neví, co to pro ně znamená a budou se divit
Půjdou Češi do důchodu v 65 letech? Juchelka se prořekl, bývalý premiér ho zpražil kritikou
Půjdou Češi do důchodu v 65 letech? Juchelka se prořekl, bývalý premiér ho zpražil kritikou

Jedna věta ministra práce znovu rozvířila debatu, která se týká skoro každého, […]

Na těchto pumpách odhalila inspekce nekvalitní palivo (2026): Zničí čerpadlo i vstřikovače, oprava stojí desítky tisíc
Na těchto pumpách odhalila inspekce nekvalitní palivo (2026): Zničí čerpadlo i vstřikovače, oprava stojí desítky tisíc

Natankujete jako obvykle a vyrazíte dál. O pár desítek kilometrů později začne […]

Tuto funkci v mobilu má spousta řidičů vypnutou: V tunelu pak navigace bloudí, zapnutí trvá 1 minutu
Tuto funkci v mobilu má spousta řidičů vypnutou: V tunelu pak navigace bloudí, zapnutí trvá 1 minutu

Řidič, který se chystá projet delším tunelem, spoléhá většinou na navigaci v […]

Tento vetřelec z Afriky už sedí na zdech českých domů (říjen 2026): Češi ho denně míjí, vědci volají o pomoc
Tento vetřelec z Afriky už sedí na zdech českých domů (říjen 2026): Češi ho denně míjí, vědci volají o pomoc

Mezi sekáče, kteří se každý podzim objevují po zahradách a domech, se […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.