Celníci zabavili třicet kilogramů kratomu. Látku objevili v autě na Šumpersku

Celníci zabavili třicet kilogramů kratomu. Látku objevili v autě na ŠumperskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Celníci zabavili třicet kilogramů kratomu. Látku objevili v autě na ŠumperskuZdroj: Celní úřad v Ostravě
Článek byl publikován 14.10.2026 13:02
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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