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Celníci zabavili třicet kilogramů kratomu. Látku objevili v autě na Šumpersku

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Dennívýzva
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Přes třicet kilogramů kratomu objevili celníci při kontrole automobilu poblíž Šumperka. Řidič se spolujezdcem látku koupili přes sociální síť Telegram v Brně. Za neoprávněné nakládání s psychomodulační látkou hrozí až dva roky vězení.
Celníci zabavili třicet kilogramů kratomu. Látku objevili v autě na Šumpersku

Celníci zabavili třicet kilogramů kratomu. Látku objevili v autě na Šumpersku

Zdroj: Celní úřad v Ostravě
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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