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Bývalý školní areál v Opočně má ožít. Plán počítá s desítkami nových bytů

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Bývalý školní areál nedaleko centra Opočna by mohl dostat novou podobu. Královéhradecký kraj plánuje proměnu rozsáhlého území v městskou čtvrť s novými byty, sociálními službami i sportovišti. Zatím jde o studii, o konkrétní podobě projektu se teprve rozhodne.
Bývalý školní areál v Opočně má ožít. Plán počítá s desítkami nových bytů

Bývalý školní areál v Opočně má ožít. Plán počítá s desítkami nových bytů

Zdroj: hkregion.cz | Kraj přesto považuje rozšíření nabídky bydlení za jednu ze svých priorit a přípravu nových bytů nechce zbytečně odkládat.
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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