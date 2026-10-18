Bývalý školní areál v Opočně má ožít. Plán počítá s desítkami nových bytů

Rozsáhlý areál, který kdysi sloužil krajské zemědělské škole, by nemusel zůstat jen připomínkou své původní funkce. Královéhradecký kraj pro něj hledá nové využití a ve hře je poměrně velká proměna. Vzniknout by tu mohly desítky nových bytů, chráněné bydlení, zázemí pro dětský domov i sportovní plochy přístupné veřejnosti.
Území o rozloze přibližně 20 200 metrů čtverečních leží asi 600 metrů od Kupkova náměstí. Část zdejších budov dnes nemá využití, podle kraje by ale lokalita mohla nabídnout mnohem víc než jen nevyužívané prostory.
„Naším cílem je najít pro něj smysluplné využití, které bude přínosem nejen pro kraj, ale především pro obyvatele Opočna. Nejaktuálnější myšlenkou je vznik dostupného bydlení, ale také zpřístupnění sportovního zázemí veřejnosti,“ uvedl hejtman Petr Koleta.
Šest bytových domů a další bydlení v Nádražní ulici
Největší část plánované proměny se týká bydlení. V jižní části areálu, kde se nyní nacházejí převážně nevyužívané plochy a ovocný sad, studie počítá se šesti bytovými domy. Nabídnout by mohly celkem 56 bytů.
Další dům by mohl vyrůst při Nádražní ulici. V plánu je 18 bytů a čtyři komerční jednotky v přízemí. Ty by v budoucnu mohly sloužit například jako kavárna, obchod nebo kanceláře.
Nové využití čeká také bývalý internát. V jeho prostorách už nyní probíhají stavební práce na dvou bytech a zázemí Dětského domova Naděje. Do budoucna kraj počítá s celkem 42 startovacími byty. Součástí objektu by mohla být také ordinace praktického lékaře.
„V budoucnu počítáme s tím, že v budově vznikne celkem 42 startovacích bytů a bude zde například i ordinace praktického lékaře,“ doplnil radní pro investice a majetek Zdeněk Praus.
Bydlení má v areálu dostat i sociální rozměr. Na místě původní školní jídelny studie navrhuje nový objekt chráněného bydlení s kapacitou 18 lůžek.
Sportoviště zůstane, areál se má otevřít veřejnosti
Proměna se nemá týkat pouze budov. Zachovat by se měla stávající sportovní hala, zatímco venkovní sportoviště by nahradilo nové multifunkční hřiště. Doplnit ho má workoutové hřiště a prostor pro děti.
Změnit se má také podoba veřejných prostranství. Mezi sportovní halou a plánovaným bytovým domem studie navrhuje menší náměstí s fontánou a zelení. Hlavní pěší trasa by měla propojit Nádražní ulici s jižní částí areálu.
S tím souvisí i úvaha o odstranění části současného oplocení. Areál by se tak mohl lépe propojit s okolní zástavbou a přestat působit jako uzavřený prostor uprostřed města.
Kdy se začne stavět? Rozhodnutí teprve přijde
Urbanistickou studii zpracoval pro Královéhradecký kraj Atelier architektury a urbanismu. Zástupci kraje ji společně s vedením Opočna představili obyvatelům na veřejném projednání. Návrh ale zatím není definitivním plánem výstavby.
O konkrétním postupu i podobě jednotlivých etap bude teprve rozhodovat rada kraje. Před další přípravou bude nutné prověřit investiční náklady a možnosti financování. Studie zatím neuvádí celkový rozpočet ani harmonogram realizace.
Kraj přesto považuje rozšíření nabídky bydlení za jednu ze svých priorit a přípravu nových bytů nechce zbytečně odkládat. Zda se bývalý školní areál skutečně promění v novou městskou čtvrť, tak ukážou až další kroky. Zatím je jasné především to, jaké možnosti pro toto území kraj zvažuje.