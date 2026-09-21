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Jak vyčistit zanesenou sprchovou hlavici bez nutnosti rozebrání

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Slabý proud vody ze sprchy nemusí znamenat, že je sprchová hlavice na vyhození. Často za tím stojí vodní kámen, který postupně ucpe drobné otvory. Dobrou zprávou je, že hlavici většinou není nutné rozebírat. Usazeniny lze uvolnit přímo na místě pomocí jednoduchého triku. Jak na to?
Sprcha

Sprcha

Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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