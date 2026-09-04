Brad Pitt chystá silné hnězdně obsazené drama pro Netflix: Od vysoké školy k tvrdému nárazu do reality

V astrologických kruzích výraz „Návrat Saturnu (Saturn Return)“ popisuje období, kdy tato planeta dokončí svůj běh a znovu zaujme na obloze stejnou pozici, jakou měla v okamžiku narození člověka. Ve stejnojmenném chystaném
filmu režiséra Grega Kwedara, procházejí postavy herců Charlese Meltona, Rachel Brosnahan a Willa Poultera také svými vlastními přechodnými obdobími. Snímek bude vyprávět o deseti letech života trojice a jejich cesty do dospělosti.
Připravovaný Saturn Return produkuje společnost Plan B založená Bradem Pittem, Dede Gardner, Jeremym Kleinerem a Emily Wolfe.
Saturn Return je Kwedarovým dalším režisérským počinem po úspěšném filmu Sing Sing z roku 2023, který byl nominován na
Oscara. Scénář napsala Gaelyn Golde, Kwedar a Clint Bentley – Bentley je režisérem filmu Sny o vlacích (Train Dreams) od Netflixu, jehož scénář také napsali Bentley a Kwedar.
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Snímek bude
romantickým dramatem odehrávajícím se v Chicagu, který otevírá témata lásky, ztráty a nečekaných zvratů života v průběhu deseti let, mezi ambiciózní mladou láskou na vysoké škole a komplikovanou realitou dospělosti. Hlavních rolí se ujmou sympatičtí Charles Melton, Rachel Brosnahan a Will Poulter.
Držitelka ceny Emmy, herečka Rachel Brosnahan, se projektu ujímá například po roli v úspěšném filmu Superman nebo v thrilleru Amatér (The Amateur). V nejbližší době se také objeví v druhé sezóně seriálu Nedostatek důkazů (Presumed Innocent), kde bude i jeho výkonnou producentkou.
Od svého průlomu ve filmu Todda Haynese „Láska napříč věkem (May December), si Charles Melton zahrál v akčním válečném filmu Válka (Warfare) nebo seriálu Ve při (Beef). Na svůj Instagram nasdílel několik fotek z natáčení.
Will Poulter si už zahrál po boku Meltona ve filmu Válka a má stálou roli v seriálu Medvěd (The Bear), za kterou byl nominován na cenu Emmy. Znát ho můžeme i z Black Mirror nebo Millerovi na tripu.
Foto: Netflix
Ve filmu si dále zahrají David Morse (The Chair) jako Eve, Jean Yoon (Kimova večerka) jako Pat a Kim Dickens (Dobrá sestra). Objeví se i Josette Di Carlo, Veronica Garrubbo, Emmy Simon Hunt, Jeremiah Alsop, Morgan Reesh, Doon Kress, Jocelyn Zamudio, Hary Bauer, Dave Park a Izzi King.
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„
Projekt přilákal naprosto úžasné herecké obsazení i štáb, kteří se cítí téměř kosmicky přitahováni k tomu, aby se na něm podíleli. V čele s Rachel Brosnahan, Charlesem Meltonem a Willem Poulterem tvoří tito herci velmi semknutou skupinu a je radost s nimi pracovat,“ říká režisér Greg Kwedar. „Díky podpoře vysněného hereckého týmu v čele s Jean Yoon, Davidem Morseem a Kim Dickens je to skupina, která nabízí bohatou mozaiku toho, co znamená být součástí rodiny.“
Film se dotočil již minulý rok a na Netflix by měl oficiálně dorazit v roce 2027.
Zdroje: , Netflix Variety, What's on Netflix