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Pět let na iPhone natáčela závislého bratra na ulici. Unikátní český snímek útočí na Oscara

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Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vysílá do boje o Oscara dokument Pepy Lubojacki Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Intimní snímek sleduje osudy režisérčina bratra a dvou bratranců, kterým závislost postupně vzala vztahy, domov i pocit bezpečí. Film letos na Berlinale získal cenu za nejlep
Pět let na iPhone natáčela závislého bratra na ulici. Unikátní český snímek útočí na Oscara

Pět let na iPhone natáčela závislého bratra na ulici. Unikátní český snímek útočí na Oscara

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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