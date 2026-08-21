Pět let na iPhone natáčela závislého bratra na ulici. Unikátní český snímek útočí na Oscara

Pět let natáčela vlastní rodinu
Celovečerní česko-slovenský
dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato se stal českým kandidátem na 99. ročník Oscarů v kategorii nejlepší mezinárodní celovečerní film. O jeho vyslání rozhodli členové České filmové a televizní akademie.
Režisérka Pepa Lubojacki obrací kameru do vlastní rodiny. Po dobu pěti let zaznamenávala život svého staršího bratra a dvou bratranců, kteří se potýkají se
závislostí a životem bez domova. Nejde přitom o klasický dokument natočený z bezpečného odstupu. Lubojacki se sama stává součástí příběhu a snaží se pochopit nejen to, co její blízké přivedlo do jejich situace, ale také jak jejich závislost ovlivnila zbytek rodiny.
ČTĚTE TAKÉ: Máte doma starou Odysseu? Díky novému Nolanovu filmu na ní teď můžete trhnout balík
Výrazná je i samotná forma filmu. Režisérka velkou část materiálu pořizovala na iPhone a pracuje s estetikou DIY. Deníkové záběry doplňuje o stylizované vzpomínky, rodinné fotografie, grafické zásahy nebo prvky vytvořené pomocí umělé inteligence.
Karlovarský filmový festival, kde byl dokument v létě uveden v sekci Zvláštní uvedení, jej popisuje jako velmi osobní film, který se vyhýbá sentimentu a zároveň zkoumá hranice toho, co lze o vlastních blízkých před kamerou odhalit.
Lubojacki v
rozhovoru pro Radiožurnál vysvětlila, že od začátku chtěla ukázat závislost bez příkras. Zároveň pro ni bylo zásadní, aby měl její bratr možnost rozhodnout, co se ve výsledném filmu objeví. Podle režisérky totiž syrovost snímku odráží realitu velkého množství lidí žijících se závislostí i jejich blízkých. Foto: Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) Z Berlinale si film odvezl dvě ceny
Ještě před českou premiérou na sebe dokument výrazně upozornil v zahraničí. V únoru měl světovou premiéru na
Berlinale, odkud si odvezl cenu za nejlepší dokumentární film a také nezávislou Caligari Film Prize. Následovalo uvedení na filmovém festivalu v Karlových Varech. Do českých kin snímek vstoupí 24. září 2026.
Právě mezinárodní festivalový úspěch může být pro film před oscarovým hlasováním důležitou výhodou. K samotné nominaci má však ještě daleko – jednotlivé země nejprve vysílají své kandidáty, z nichž americká Akademie následně vybere užší seznam.
O českou nominaci bojovalo deset filmů
Český kandidát se letos podruhé vybíral ve dvou kolech. Do prvního bylo přihlášeno celkem deset snímků: Dream Team, Chica Checa, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Neboj, dýchej, čaruj, Neporazitelní, Osamělý vlk, Pět švestek, Poberta, Tanec s medvědem a Veřejný prostor Františka Skály.
TAKÉ SJME PSALI: Nolan překonal sám sebe i navzdory skandálu. Odyssea trhá rekordy v kinech, má ale dorazit i na Netflix
Sedmičlenná předvýběrová komise následně poslala do finálního hlasování pětici Chica Checa, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. O vítězi pak od 27. července do 14. srpna hlasovali členové ČFTA, kteří splnili podmínky americké Akademie a české akademie.
Foto: A.M.P.A.S. Kdy zjistíme, zda český film postoupil?
Na první důležitý verdikt si tvůrci počkají do konce roku. Podle
oficiálního harmonogramu americké Akademie bude 15. prosince 2026 zveřejněn oscarový shortlist, tedy užší výběr filmů postupujících do další fáze. V kategorii mezinárodního celovečerního filmu se do něj dostane 15 titulů.
Samotné nominace na Oscary budou oznámeny 21. ledna 2027 a slavnostní 99. ročník cen se uskuteční 14. března 2027 v Dolby Theatre v Hollywoodu.
Česko čeká na Oscara už třicet let
V loňském roce ČFTA vyslala do boje o Oscara dokument Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, který se do shortlistu nedostal. O rok dříve reprezentovaly Česko Vlny Jiřího Mádla, kterým se podařilo mezi patnáct filmů v užším výběru postoupit, konečnou nominaci ale nezískaly.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Všechno bylo jinak? Nový dokument o Mansonovi válcuje Netflix a bourá 50 let starou teorii o jeho vraždách
Česká a československá kinematografie má v této oscarové kategorii na kontě tři vítězství. Jako první uspěl Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, který získal cenu pro Československo na
Oscarech v roce 1966.
Následovaly Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela, které triumfovaly na
40. ročníku Oscarů v roce 1968, a Kolja Jana Svěráka, jenž získal Oscara pro Českou republiku na ceremoniálu v roce 1997.
Od vítězství Kolji tak uplynuly už tři desítky let. Zda se k úspěšným českým filmům začne přibližovat také Kdyby se holubi proměnili ve zlato, bude poprvé jasnější 15. prosince.
Foto: Dawson Films Zdroje: Česká filmová a televizní akademie, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, KVIFF, iROZHLAS