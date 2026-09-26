Babiš jako makak. Nechutné obrázky premiéra plní sociální sítě

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Babiš jako makak. Nechutné obrázky premiéra plní sociální sítěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Premiér České republiky Andrej Babiš se stal již od svého příchodu do politiky trnem v oku mnohých lidí. Většinou mladších, protože pro větší část důchodců je naopak volebním miláčkem davu, kterému se musí házet lístek jen proto, že rozdává koblihy nebo jednorázově přidává důchodcům pár korun místo kvalitní reformy penzí. To je ale vcelku jedno. Ať už má člověk na Andreje Babiše názor jakýkoli, dehonestovat ho přirovnáváním k makakovi je nechutné a zbytečné. Mnohem efektivnější je vyvracet některé jeho výroky a lži. Lidé na internetu se ale s premiérem nemažou.
Makak
Zdroj: Chat Day
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