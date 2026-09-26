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Babiš jako makak. Nechutné obrázky premiéra plní sociální sítě

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Dennívýzva
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Premiér České republiky Andrej Babiš se stal již od svého příchodu do politiky trnem v oku mnohých lidí. Většinou mladších, protože pro větší část důchodců je naopak volebním miláčkem davu, kterému se musí házet lístek jen proto, že rozdává koblihy nebo jednorázově přidává důchodcům pár korun místo kvalitní reformy penzí. To je ale vcelku jedno. Ať už má člověk na Andreje Babiše názor jakýkoli, dehonestovat ho přirovnáváním k makakovi je nechutné a zbytečné. Mnohem efektivnější je vyvracet některé jeho výroky a lži. Lidé na internetu se ale s premiérem nemažou.
Makak

Makak

Zdroj: Chat Day
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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