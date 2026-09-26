O bod Česko připravil VAR. První ostrý mač pod španělským koučem Deniou skončil porážkou

Sobotní večer ve Fortuna Areně měl být slavnostním startem nové éry. Santi Denia, první zahraniční trenér v historii české reprezentace, poprvé vedl tým v soutěžním zápase. Soupeř z nejtěžšího možného koše, Chorvatsko s jednačtyřicetiletým Lukou Modričem v kapitánské pásce. Výsledek 1:2 bolí, ale ještě víc bolí způsob, jakým se bod za remízu rozplynul. Bez verdiktu videorozhodčího by se Praha loučila s pocitem, že nový projekt ustál první náraz. Místo toho zůstala nula.
Zápas dvou poločasů a jednoho neuznaného gólu
Prvních třicet minut patřilo výhradně Chorvatsku. Česká rozehrávka od brankáře, kterou Denia avizoval jako základ svého pojetí, několikrát zaskřípala: Horníček, Hranáč i Coufal se dostávali pod tlak a tým si za půl hodiny nevypracoval jedinou střelu. Chorvaté drželi míč z 59 procent, měli šest rohů proti jednomu českému a na branku vystřelili pětkrát oproti dvěma českým pokusům.
Přesto se po změně stran obraz proměnil. Modrič sice hned ve 47. minutě otevřel skóre, ale Adam Karabec odpověděl v 54. minutě po akci Hložka. Když pak Petar Sučič v 77. minutě vrátil Chorvatsku vedení, zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže o dvě minuty později se dostal k míči čerstvý Radosta, debutant na hřišti od 67. minuty, a poslal ho do sítě. Eden explodoval. Pak přišla kontrola.
Dvě minuty, které změnily večer
Italský VAR Valerio Marini s asistentem Aleandrem Di Paolem přezkoumali fázi před Radostovým zakončením. Verdikt v 81. minutě: Hložek stál v těsném ofsajdu, gól neplatí. Hlavní rozhodčí Simone Sozza ukázal na středový kruh, a pak ho zase vrátil zpět.
Byl to spravedlivý verdikt? Technicky ano, ofsajd buď je, nebo není. Sportovně ale platí, že bez tohoto zásahu by Česko bralo bod. Remíza by přitom nebyla nezasloužená, tým po přestávce ukázal reakci a dvakrát se vrátil do zápasu. Zároveň je fér dodat, že chorvatská převaha v držení míče, střelách i rozích naznačuje, že výhra domácích by průběhu neodpovídala.
Debutanti zanechali stopu, zkušenost chyběla
Denia musel nominaci upravit sedmi dodatečnými změnami kvůli zdravotním problémům hráčů. Chyběl i obvyklý kapitán Ladislav Krejčí, který nebyl k dispozici z blíže neupřesněných důvodů. O to zajímavější bylo sledovat, kdo dostal šanci:
Matěj Radosta – přišel v 67. minutě, nejprve přestřelil velkou šanci, pak dal neuznaný gól. Největší otisk z nováčků. Sláma – odehrál celý zápas, jeho dlouhý pas rozjel právě akci zakončenou Radostovou brankou. Ambros – nastoupil v základu, ale v 67. minutě ho Denia stáhl.
Z ostřílených hráčů vyčníval Hložek, asistence na Karabcův gól i účast v klíčové akci s neuznaným vyrovnáním. Paradoxně právě jeho postavení mimo hru celý večer převrátilo.
Co říká tabulka a co čeká dál
Skupina A3
Ligy národů 2026/27 se po prvním kole rozštěpila na dvě poloviny. Španělsko vyhrálo 3:2 v Anglii, takže oba vítězové mají tři body, Česko s Anglií jsou na nule. Formát je nekompromisní: dva nejhorší čtvrtí ze čtyř skupin Ligy A sestupují rovnou, další dva jdou do baráže. Po jednom kole není nic ztraceno, ale prostor pro další zaváhání se zúžil.
Tým Body Skóre Španělsko 3 3:2 Chorvatsko 3 2:1 Anglie 0 2:3 Česko 0 1:2
Další zápas přijde rychle: v úterý 29. září hostí Česko v Praze Anglii, poté následují venkovní duely ve Španělsku (3. října) a v Anglii (6. října).
Obrys nového projektu
Denia je ve funkci od
31. července 2026, kdy podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Jeden zápas nestačí na verdikt o jeho práci. Stačí ale na první pozorování: tým se pokouší o konstruktivnější výstavbu hry, jenže proti elitním soupeřům za každou chybu v rozehrávce zaplatí okamžitě. Posun od předchozího cyklu je viditelný, plynulost zatím ne.
V úterý proti Anglii se ukáže, jestli sobotní lekce přinesla korekci. Bod, který vzal VAR, už nikdo nevrátí, ale pět kol ve skupině ještě ano.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl