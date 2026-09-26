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O bod Česko připravil VAR. První ostrý mač pod španělským koučem Deniou skončil porážkou

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Střídající Matěj Radosta v 79. minutě srovnal na 2:2, jenže o dvě minuty později gól zmizel z tabule, VAR odhalil těsný ofsajd Adama Hložka.
O bod Česko připravil VAR. První ostrý mač pod španělským koučem Deniou skončil porážkou

O bod Česko připravil VAR. První ostrý mač pod španělským koučem Deniou skončil porážkou

Zdroj: Dudek1337 / Creative Commons / CC - BY -SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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