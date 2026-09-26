Stav zraněného Mbappého je alarmující. Trenér Francie Zidane s ním už nepočítá

Páteční večer v Kocaeli měl být oslavou. Mbappé ve 54. minutě trefil svůj 67. reprezentační gól, Francie vedla 1:0 a Liga národů se rozjela přesně podle plánu. Jenže o pět minut později šel kapitán dolů. Na hřiště přiběhl Désiré Doué, Mbappé zamířil ke střídačce a držel se za levé koleno. Zidane po závěrečném hvizdu před kamerami TF1 nechodil kolem horké kaše: „Nejde to dobře. Bude se muset vrátit.“ Žádné čekání na další zápas, žádná naděje na zázračné zotavení přes noc. Konec srazu.
Co přesně řekl Zidane a co z toho vyplývá
Podle přepisu v Le Parisien Zidane v pozápasovém rozhovoru na TF1 popsal, že ke zranění došlo „na střele“, tedy přímo při gólové akci. Formulace, která v sekundárních přepisech koluje jako „není to zrovna povzbudivé“, nebyla v otevřeném primárním zdroji ověřena doslovně, ale smysl je jednoznačný: trenér odmítl jakékoli riziko a Mbappého okamžitě vyřadil ze zbytku reprezentačního okna. Francie ho ani nenahradí jiným hráčem. Pásku kapitána převezme Ousmane Dembélé, pokud nastoupí v pondělním zápase s Belgií.
Zidanův verdikt je ostrý, ale vztahuje se výhradně k reprezentačnímu srazu. Pro klubový návrat žádný termín nevyřkl, a neměl důvod. Mbappé letí do Madridu, kde se o něj postarají lékaři Realu.
Dvě diagnózy, jeden příběh
Tady začíná zajímavý chronologický posun. Bezprostředně po zápase se z francouzského tábora ozývalo slovo „tendinózní léze“. O den později, 26. září 2026, vydal Real Madrid oficiální lékařskou zprávu, která mluví o něčem jiném: hyperextenzi zadního kloubního pouzdra levého kolena. Žádná zmínka o poškození předního ani zadního zkříženého vazu, žádná operace, žádný termín návratu. Jen suché „čeká se na vývoj“.
Nejde nutně o rozpor, prvotní dojem z kabiny a výsledek podrobného vyšetření na klinice v Madridu se běžně liší. Podstatné je, co klubový bulletin neobsahuje. Neobsahuje slova ACL, PCL ani multiligamentózní poranění. Biomechanické studie ukazují, že zadní kloubní pouzdro bývá při hyperextenzi první zasaženou strukturou, ale skutečně závažná kolenní nestabilita obvykle vyžaduje poškození více vazivových struktur najednou. To u Mbappého potvrzené není. Podle nás je to v tuto chvíli spíš dobrá zpráva než špatná, byť opatrná.
Levé koleno jako opakující se téma
Problém je, že nejde o první epizodu. Real Madrid 31. prosince 2025 oznámil podvrtnutí téhož levého kolena. V březnu 2026 po kontrolních vyšetřeních u francouzských specialistů klub potvrdil stejnou diagnózu a konzervativní léčbu. Španělský deník AS dopočítal, že levé koleno v minulé sezoně ovlivnilo zhruba dvanáct zápasů. To je sekundární odhad, ne klubový údaj, ale ilustruje vzorec, který nelze ignorovat. Každé další zranění stejného kloubu zvyšuje pozornost, a oprávněně.
Co Francie a Real ztrácejí
Pro francouzskou reprezentaci je výpadek okamžitý a bolestivý. Zidanův tým čekají tři zápasy během deseti dnů:
- 28. září — Belgie–Francie v Bruselu
- 2. října — Francie–Itálie v Saint-Denis
- 5. října — Francie–Belgie v Saint-Denis
Po úvodní výhře v Turecku a belgickém vítězství v Itálii je pondělní duel s Belgií přímým soubojem o vedení skupiny A1 Ligy národů 2026/27. Francie přichází o kapitána, o hráče, který přitahuje dvě obrany najednou, a o střelce, jehož gólový záznam za národní tým nemá v aktivním kádru konkurenci. V útoku zůstávají Dembélé, Barcola, Doué, Olise i Lepaul; kvalita nechybí, ale gravitace Mbappého ano.
Pro Real Madrid je situace méně naléhavá. Podle oficiálního kalendáře čeká nejbližší ligový zápas až 10. října doma s Villarrealem, o čtyři dny později pak Liga mistrů na hřišti AS Řím. Mediální odhady mluví o pauze deset až dvanáct dní, ale v žádném oficiálním zdroji se tento údaj neobjevil. Pokud by platil, Villarreal by byl hraniční, Řím realističtější. Celou sezonu to v tuto chvíli neohrožuje.
Alarm, nebo předběžná opatrnost?
Slovo „alarmující“ sedí přesně na jedno místo: na toto reprezentační okno a na kontext opakovaného zranění stejného kolena. Zidane reagoval rychle a tvrdě, protože nechtěl riskovat, a měl k tomu důvod. Klubová diagnóza ale zatím neukazuje na katastrofický scénář. Hyperextenze zadního pouzdra bez poškození velkých vazů je typově lehčí než to, čeho se fanoušci bojí nejvíc.
Mbappé je zpátky v Madridu, jeho levé koleno je pod dohledem klubových lékařů a příštích několik dní ukáže, jestli páteční gól v Kocaeli byl jen drahá daň za tři body, nebo začátek delšího příběhu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl