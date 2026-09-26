Průsvitný Xbox Series X25 připomíná první generaci z roku 2001, za nostalgii si Microsoft účtuje o 100 dolarů víc

Předobjednávky se otevřely 27. srpna 2026, a to jen na trzích, které Microsoft blíže nespecifikoval. Datum vydání má svou logiku: 13. listopad 2026 připadá dva dny před pětadvacáté výročí amerického startu úplně prvního Xboxu, který se dostal do obchodů 15. listopadu 2001. Uvnitř se přitom nezměnilo nic, jde o stejnou Series X, jakou si dnes můžete koupit v černé.
Skrz plast je vidět dovnitř, bumpery odkazují na ovladač Duke
Odstín, kterému Microsoft říká OG Green, je ten samý zelený tón, jaký měla první generace. Plast je průsvitný, takže je přes něj vidět vnitřek konzole, na horní straně svítí zelené „X“ podle startovací animace původního Xboxu a na čelní straně je vyražené logo 25th Anniversary.
Siluetu první generace ale Microsoft nekopíroval. Konzole má tvar dnešní věže Series X a celý hold se odehrává v materiálu, barvě a drobnostech. Kdo doufal ve zmenšenou repliku původní bedny, má smůlu.
Přibalený bezdrátový ovladač X25 Special Edition jde v odkazech dál. Tlačítka A, B, X a Y mají barvy z roku 2001, bumpery jsou černobílé podle legendárního ovladače Duke a zadní část je průhledná s klasickým logem Xboxu prosvítajícím skrz plast. Potvrzené je i zelené tlačítko Xbox, výroční gravírování a průsvitný kryt baterie. Microsoft navíc mluví o skrytých překvapeních ukrytých přímo v hardwaru, kompletní seznam ale nezveřejnil, takže se zatím dá jen hádat, co to znamená.
Halo v balení, vlastní číslo a nulový skok ve výkonu
Technicky dostanete 1TB SSD, True 4K a až 120 snímků za sekundu, tedy parametry běžné Series X beze změny. Žádný nový čip, žádné navýšení úložiště.
Přidaná hodnota je jinde. Ke konzoli a ovladači patří individuální gravírované číslo kusu, což je pro sběratele podstatnější než cokoliv uvnitř, a digitální kód na Halo: Campaign Evolved. Volba hry je trefa, protože právě první Halo bylo v roce 2001 jedním z hlavních důvodů, proč si lidé Xbox vůbec pořizovali.
Kolik stojí v Evropě a proč ji v Česku zatím nekoupíte
V americkém Microsoft Storu má X25 cenovku 899,99 dolaru, což je o sto dolarů víc než standardní 1TB Series X v černé. V německém a francouzském obchodě stojí 899,99 eura a i tady si Microsoft připočítává stovku navíc proti běžné verzi. Orientační přepočet evropské ceny vychází zhruba na 22 000 korun, jde ovšem o redakční odhad bez lokální marže. Platíte tedy sto dolarů za barvu, průhledný plast a vyražené číslo, protože výkonově je to naprosto stejný stroj.
Česká dostupnost je otevřená otázka. Microsoft mluví o vybraných trzích a veřejná česká produktová stránka konzole v době psaní článku neexistovala, přímá adresa na českou verzi Storu vracela chybu 404. Česká lokalizace stránky ovladače X25 přitom k dispozici je, takže příslušenství by se k nám dostat mohlo. U samotné konzole se nepodařilo dohledat žádného českého prodejce ani oficiální potvrzení distribuce.
Kdo chce mít jistotu, musí sledovat německý nebo rakouský Microsoft Store a počítat s tím, že přeposílací služba a doprava cenu ještě zvednou.
Nástupce Project Helix dorazí k vývojářům až v roce 2027
Oslavit čtvrtstoletí přebarvenou stávající konzolí místo nové generace má pragmatické vysvětlení. Příští Xbox s kódovým označením Project Helix je stále v rané fázi vývoje, alfa verze hardwaru mají putovat k vývojářům od roku 2027 a datum spotřebitelského vydání Microsoft neoznámil. Výroční edice je proto rychlejší způsob, jak z jubilea udělat událost, aniž by firma musela ukazovat nedokončený hardware.
Samostatný ovladač X25 Special Edition se má začít prodávat 20. října 2026 za 79,99 dolaru, respektive 79,99 eura v Evropě. V americkém i německém Storu je ale už teď vedený jako nedostupný.