Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

V UFC vyhrála jediný zápas z pěti. Hannah Goldy dnes láká fanoušky snímky ze sauny a od bazénu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hannah Goldy má za sebou v profesionálním MMA jedenáct duelů a bilanci sedm výher a čtyři porážky. O tom, že se o ní pořád mluví, ale nerozhodují soupeřky v kleci. Rozhoduje o tom její instagramový profil.
V UFC vyhrála jediný zápas z pěti. Hannah Goldy dnes láká fanoušky snímky ze sauny a od bazénu

V UFC vyhrála jediný zápas z pěti. Hannah Goldy dnes láká fanoušky snímky ze sauny a od bazénu

Zdroj: Foto: MMAnytt - licence CC BY 3.0
Reklama
Další články z Centrum Extra: MMA
Fury a Joshua se konečně utkají: Netflix potvrdil 11. prosince v Cardiffu, karta zápasů ale stále chybí
Fury a Joshua se konečně utkají: Netflix potvrdil 11. prosince v Cardiffu, karta zápasů ale stále chybí
Neporažený Rus míří do UFC. Z jedenácti soupeřů Asafa Chopurova se k verdiktu rozhodčích dostal jen jeden
Neporažený Rus míří do UFC. Z jedenácti soupeřů Asafa Chopurova se k verdiktu rozhodčích dostal jen jeden

Asafu Chopurovovi je čtyřiadvacet let a z pětatřiceti amatérských zápasů odešel poražený jedinkrát. Teď má...

Hanka Gelnarová prohrála teprve druhý profesionální zápas. Šéf KSW chválí talent, vadí mu ale její klub
Hanka Gelnarová prohrála teprve druhý profesionální zápas. Šéf KSW chválí talent, vadí mu ale její klub

Na turnaji KSW 121 podlehla Hanka Gelnarová Polce Małgorzatě Popowicz. Sportovní ředitel největší polské...

Legenda UFC složila opilce v klubu jedinou ranou. Pocit vítězství ji přešel hned, z klubu raději zmizela
Legenda UFC složila opilce v klubu jedinou ranou. Pocit vítězství ji přešel hned, z klubu raději zmizela

Joanna Jędrzejczyk vládla slámové váze UFC tempem, přesností a tlakem, kterému většina soupeřek nestačila....

Novotný tvrdí, že OKTAGON dává bojovníkům skoro polovinu příjmů: UFC podle soudních spisů dávalo 16 procent
Novotný tvrdí, že OKTAGON dává bojovníkům skoro polovinu příjmů: UFC podle soudních spisů dávalo 16 procent

Spolumajitel OKTAGONU Ondřej Novotný v podcastu MMA Letem Světem přestal mluvit o gážích za jednotlivé...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

Aktuality, výsledky a příběhy ze světa MMA a bojových sportů. Profily zápasníků, zákulisí organizací, rozbory důležitých duelů i vše, co se děje před zápasem a po něm.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: MMA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.