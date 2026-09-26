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Rakev se může změnit v tlakový hrnec a prasknout: mozek se začíná rozkládat po čtyřech minutách bez kyslíku

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Pohřeb s otevřenou rakví ukazuje zemřelého jako někoho, kdo jen tvrdě usnul. Ten obraz platí několik hodin. Po roce pod zemí z něj zbývají kosti a zuby, všechno ostatní se cestou promění v kaši.
Rakev se může změnit v tlakový hrnec a prasknout: mozek se začíná rozkládat po čtyřech minutách bez kyslíku

Rakev se může změnit v tlakový hrnec a prasknout: mozek se začíná rozkládat po čtyřech minutách bez kyslíku

Zdroj: Foto: Danjuma Anthony - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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