Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Dva dvanáctiletí kluci si v čajovně objednali latte a zelený čaj: vzkaz, který nechali na stole, má 53 tisíc lajků

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Majitelka čajovny v anglickém Clacton-on-Sea si od hostů vyslechne hlavně to, co jim nevyhovuje. Po jedné sobotní návštěvě ale našla na stole papírek, u kterého se rozplakala, a jeho fotku poslala na Facebook.
Dva dvanáctiletí kluci si v čajovně objednali latte a zelený čaj: vzkaz, který nechali na stole, má 53 tisíc lajků

Dva dvanáctiletí kluci si v čajovně objednali latte a zelený čaj: vzkaz, který nechali na stole, má 53 tisíc lajků

Zdroj: Foto: Shixart1985 - licence CC BY 2.0
Reklama
Další články z Centrum Extra: Ženy
Modely otočily za 18 dní: únor 2027 má podle ECMWF přinést do střední Evropy víc sněhu, než se čekalo
Modely otočily za 18 dní: únor 2027 má podle ECMWF přinést do střední Evropy víc sněhu, než se čekalo
Matásek odešel z Národního divadla po 22 letech kvůli rodině: teď točí velký seriál a nemá čas na nic
Matásek odešel z Národního divadla po 22 letech kvůli rodině: teď točí velký seriál a nemá čas na nic

David Matásek si od konce stálého angažmá sliboval víc prostoru pro sebe a pro blízké. Jenže zájem tvůrců...

Vladimír Menšík si tajně přepsal datum narození: blahopřání k šedesátinám od prezidenta dostal v 55 letech
Vladimír Menšík si tajně přepsal datum narození: blahopřání k šedesátinám od prezidenta dostal v 55 letech

Jeden z nejmilovanějších českých herců měl v úředních papírech roky nesprávný údaj a vědomě si ho tam...

Uprostřed obřadu vstal host a zazpíval čtyři slova: svatba pro 130 lidí se rázem změnila v pěvecký sbor
Uprostřed obřadu vstal host a zazpíval čtyři slova: svatba pro 130 lidí se rázem změnila v pěvecký sbor

Shannon a Rick chtěli svatbu, na kterou se nezapomíná. Dostali ji, jen se o to postaral někdo, s kým vůbec...

Jak vypadá tělo po dvou letech v hrobě? Hrobník odpověď odmítl dát a sledujícím vzkázal: nejsem krtek
Jak vypadá tělo po dvou letech v hrobě? Hrobník odpověď odmítl dát a sledujícím vzkázal: nejsem krtek

Polský hrobník si na TikToku vybudoval publikum přes 200 tisíc lidí tím, že bez okolků odpovídá na dotazy o...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Ženy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.