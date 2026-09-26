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Indie postavila 27 nových stíhaček Tejas a nepředala ani jednu. Motorů má výrobce k dispozici jen deset

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V závodě HAL v Bengalúru sjely z linky poslední dva letouny série, kterou mělo indické letectvo dostat už v prosinci 2016. Předání přišlo o devět let a devět měsíců později. Program, na kterém visí budoucnost indických vzdušných sil, je na tom ale hůř.
Indie postavila 27 nových stíhaček Tejas a nepředala ani jednu. Motorů má výrobce k dispozici jen deset

Indie postavila 27 nových stíhaček Tejas a nepředala ani jednu. Motorů má výrobce k dispozici jen deset

Zdroj: Foto: Ministry of Defence - licence GODL-India
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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