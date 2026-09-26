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Slávista Nowak zazářil při premiéře v reprezentaci. S takovou formou v Edenu dlouho nezůstane

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Wiktor Nowak odehrál za polskou reprezentaci první poločas a vysloužil si pochvalu od Lewandowského i Zielińského. Slavii přitom stál čistě necelých 23 milionů korun.
Slávista Nowak zazářil při premiéře v reprezentaci. S takovou formou v Edenu dlouho nezůstane

Slávista Nowak zazářil při premiéře v reprezentaci. S takovou formou v Edenu dlouho nezůstane

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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