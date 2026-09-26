Slávista Nowak zazářil při premiéře v reprezentaci. S takovou formou v Edenu dlouho nezůstane

Varšava, 25. září 2026, poločasová přestávka. Polsko remizuje s Bosnou a Hercegovinou 0:0, střed pole nefunguje. Trenér Jan Urban sáhne po dvaadvacetiletém záložníkovi, který má za sebou tři měsíce ve Slavii a deset soutěžních startů. Nowak vystřídá Bartosze Slisza, a za následujících pětačtyřicet minut předvede výkon, po kterém se o něm mluví v celém Polsku. Žádný gól, žádná asistence. Ale rázná střela z pětadvaceti metrů, vyhrané vzdušné souboje, sbírání druhých míčů a hlavně energie, která proměnila přechod z obrany do útoku. Urban po zápase řekl, že viděl „velkou jistotu“. A to od hráče, který ještě v červnu kopal za Górnik Zabrze.
Tři měsíce, pět gólů, Liga mistrů
Nowakova adaptace v Edenu patří k nejrychlejším, jaké Slavia v posledních letech zažila. Do osmého ligového kola vstřelil pět gólů, poslední 13. září v Teplicích. O tři dny dříve nastoupil v základní sestavě proti Lens v ligové fázi Ligy mistrů. Polský novinář Bartłomiej Cernik jeho start pro Sport.pl označil za výkon, který „přerostl očekávání“, a za nejrychlejší aklimatizaci mezi letními posilami.
Rychlost křivky připomíná spíš výjimky než standard. Abdallah Sima, nejslavnější slávistický „přeprodej“ poslední dekády, dal první ligový gól 5. listopadu 2020 a do Vánoc jich měl sedm. Nowak je na podobné trajektorii. Naopak Peter Olayinka, který se později stal jedním z nejcennějších hráčů kádru, měl první rok v Edenu výrazně těžší.
Co přesně řekli Lewandowski a Zieliński
Reakce spoluhráčů po zápase s Bosnou nebyly zdvořilostní fráze. Piotr Zieliński mluvil o „energii, síle a kvalitě ve středu pole“. Robert Lewandowski vyzdvihl svěžest, vyhraná záda, druhé míče a schopnost přepínat mezi obranou a útokem. To jsou přesně vlastnosti, které definují moderního záložníka typu box-to-box, a které jsou přenositelné do silnějších soutěží.
Sám Nowak v rozhovoru pro TVP Sport přiznal nervozitu před nástupem na hřiště, ale dodal, že ji překryl tím, co umí nejlíp: pohybem a nasazením. Urban ho po zápase zařadil mezi hráče, s nimiž počítá pro zbytek bloku Ligy národů; následovaly zápasy se Švédskem, Rumunskem a odveta s Bosnou.
Obchod, který dává smysl oběma směry
Slavia koupila Nowaka za oficiálních 2,4 milionu eur (zhruba 60 milionů korun). Jenže současně poslala do Górniku dva své hráče za 1,5 milionu eur, takže čistý doplatek činil pouhých 0,9 milionu eur, necelých 23 milionů korun. Smlouva běží do června 2030. Výstupní klauzule veřejně potvrzená není, což znamená, že případný odchod závisí na dohodě klubů.
A Slavia umí vyjednávat. Když Benfica chtěla Alexandera Baha, první nabídka činila 125 milionů korun. Klub ji odmítl a finální částka vyšplhala na 200 milionů. Precedent je jasný: Eden není výprodej.
Ještě před příchodem do Prahy o Nowaka podle Goal.pl projevily zájem dva kluby z anglické Championship, jeden belgický a jeden italský. Jména nezazněla. Po reprezentačním debutu, pěti ligových gólech a startu v Lize mistrů se dá čekat, že seznam zájemců poroste.
Kdy reálně odejde
Podle nás spíš v létě než v zimě. Slavia nemá důvod spěchat: Nowak je pod dlouhodobou smlouvou, sportovně ho potřebuje v lize i v Evropě a jeho cena každým měsícem roste. Zimní přestup by dával smysl jedině při mimořádně silné nabídce, která by výrazně překročila pořizovací cenu. Pokud Nowak udrží spojení produktivity a reprezentační viditelnosti do jara, letní okno se stane přirozeným bodem, kdy Slavia zúročí investici 23 milionů korun v řádu stovek milionů.
Interně by jeho odchod nebyl snadný nahradit. Michal Sadílek nebo Pavel Kačor pokryjí minuty, ale Nowakův specifický profil (náběhy z hloubky, produktivita z druhé vlny, fyzická dominance v soubojích) je v současném kádru unikátní.
Slavia trefila hráče, u kterého se sportovní přínos a obchodní potenciál začaly překrývat neobvykle brzy. Tři měsíce po podpisu smlouvy chválí Nowaka kapitán polské reprezentace. To není náhoda, to je skauting, který funguje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl