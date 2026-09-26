Červ a Coufal propadli. Jejich bídné výkony proti Chorvatsku zklamaly fanoušky i fotbalové experty

Sobotní večer ve Fortuna Areně měl být startem nové éry. Santi Denia poprvé vedl český tým v ostrém zápase Ligy národů, tribuny čekaly na první obrysy jeho vize. Místo toho přišla porážka 1:2 s Chorvatskem a dvě jména, která se z pozápasového hodnocení nedala vyškrtnout: Vladimír Coufal a Lukáš Červ. Právě na nich měla stát stabilita, zkušenost na kraji obrany a pracovitost uprostřed pole. Nestálo na nich nic.
Kapitán bez kompasu
Coufal převzal pásku po Ladislavu Krejčím, který nakonec nebyl ani mezi náhradníky. Ještě před výkopem ho expert Sport.cz Jakub Diviš řadil mezi hráče s „jasným místem v sestavě“. O dvě hodiny později totéž médium napsalo, že mu role lídra „příliš nesedla“.
Čísla a momenty mluví jasně. Už v první půli ztratil míč způsobem, z něhož vznikla stoprocentní chorvatská šance. A u rozhodujícího gólu na 1:2 v 77. minutě podcenil souboj na pravém kraji před centrem Ivana Perišiče; Marco Pašalič zakončoval ve vápně prakticky bez odporu. Coufal neselhal v jednom okamžiku. Selhal v celém zápase, a to v roli, která vyžadovala přesný opak chaosu.
Červ odešel po hodině hry
U Červa byly pochybnosti na stole ještě před výkopem. Předzápasová analýza Sport.cz upozorňovala, že plzeňský záložník „aktuálně formou neoplývá“ a jeho start se „tolik nenabízí“. Denia přesto vsadil na jeho pohyb a ochotu pracovat bez míče vedle Sadílka. Sázka nevyšla.
Červ opakovaně chyboval v rozehrávce, pouštěl Chorvaty do nebezpečných situací a po jedné z jeho ztrát ve druhém poločase musel brankář Lukáš Horníček hasit požár. V 67. minutě šel dolů. Alex Král, který ho nahradil, podle Sport.cz okamžitě „uklidnil hru uprostřed hřiště“. Kontrast byl viditelný pouhým okem, a právě ten dělá Červovu pozici před dalším zápasem nejistou.
Kdo držel tým nad vodou
Ne všechno bylo černé. Podle známkování Sport.cz obstáli tři hráči se známkou 2:
- Lukáš Horníček – chytil minimálně dvě velké šance a držel skóre v rozumných mezích.
- Robin Hranáč – nejjistější ze stoperů, stabilní v soubojích.
- Adam Hložek – připravil vyrovnávací gól Adama Karabce na 1:1 v 54. minutě.
Karabec sice skóroval, ale zároveň chyboval před úvodním gólem Luky Modriče ve 47. minutě. Trojka. Zbytek sestavy se pohyboval ve stejném pásmu průměru. Pětky zůstaly jen dvě, a obě patřily hráčům, kteří měli být pilíři.
Co to znamená před Anglií
Česko je po prvním kole poslední ve skupině A3, kde jsou dále Španělsko, Chorvatsko a Anglie. Další zápas přijde za pouhé tři dny, v úterý 29. září 2026 doma proti Anglii. Reakční doba je minimální.
Podle nás je tlak na změnu výrazně vyšší u Červa. Král po příchodu na hřiště ukázal, že alternativa existuje a funguje. V širším středu pole jsou v nominaci ještě Roman Macek a Pavel Bucha. U Coufala je situace složitější: výkon byl špatný, ale Denia na jeho zkušenosti stavěl vědomě a přímá náhrada na pravém kraji obrany není tak jednoznačná. Debata se ale otevře, po takovém večeru se musí.
Denia nepotřebuje řešit jen porážku. Potřebuje řešit, že mu hned v premiéře selhali přesně ti hráči, na nichž měl stát klid a struktura mužstva. Proti Anglii si takový luxus dovolit nemůže.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl