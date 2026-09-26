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IPv8 má nahradit IPv6 dřív, než ho svět dokončí: síťoví inženýři návrh z Bermud rozcupovali za dva dnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Čtrnáctého dubna 2026 přibyl v databázi IETF dokument s názvem Internet Protocol Version 8. Podepsal ho Jamie Thain z bermudské firmy One Limited se sídlem v Hamiltonu a slibuje v něm přechod na nový protokol, při kterém by nikdo nemusel nic měnit.
IPv8 má nahradit IPv6 dřív, než ho svět dokončí: síťoví inženýři návrh z Bermud rozcupovali za dva dny
Zdroj: Foto: Data: Marc Imhoff/NASA GSFC, Christopher Elvidge/NOAA NGDC; Image: Craig Mayhew and Robert Simmon/NASA GSFC - licence Public domain
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