Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

IPv8 má nahradit IPv6 dřív, než ho svět dokončí: síťoví inženýři návrh z Bermud rozcupovali za dva dny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čtrnáctého dubna 2026 přibyl v databázi IETF dokument s názvem Internet Protocol Version 8. Podepsal ho Jamie Thain z bermudské firmy One Limited se sídlem v Hamiltonu a slibuje v něm přechod na nový protokol, při kterém by nikdo nemusel nic měnit.
IPv8 má nahradit IPv6 dřív, než ho svět dokončí: síťoví inženýři návrh z Bermud rozcupovali za dva dny

IPv8 má nahradit IPv6 dřív, než ho svět dokončí: síťoví inženýři návrh z Bermud rozcupovali za dva dny

Zdroj: Foto: Data: Marc Imhoff/NASA GSFC, Christopher Elvidge/NOAA NGDC; Image: Craig Mayhew and Robert Simmon/NASA GSFC - licence Public domain
Reklama
Další články z Centrum Extra: Mobil
Telefon celý let ležel v zavazadle nad hlavou, účet přišel na 32 tisíc: v Česku stojí megabajt až 360 Kč
Telefon celý let ležel v zavazadle nad hlavou, účet přišel na 32 tisíc: v Česku stojí megabajt až 360 Kč
Claude Code se naučíte zdarma za hodinu a půl, odznak na LinkedIn k tomu: placený plán stojí 20 dolarů měsíčně
Claude Code se naučíte zdarma za hodinu a půl, odznak na LinkedIn k tomu: placený plán stojí 20 dolarů měsíčně

Anthropic pustil do světa kurz Claude Code 101 na své vzdělávací platformě Claude Academy. Dvanáct lekcí,...

YouTuber složil tiskárnu, která zvládne 3DBenchy za 59 sekund. Prusa MINI na stejnou lodičku potřebuje 26 minut
YouTuber složil tiskárnu, která zvládne 3DBenchy za 59 sekund. Prusa MINI na stejnou lodičku potřebuje 26 minut

V únoru 2026 vytiskl stroj jménem Minuteman testovací lodičku 3DBenchy za 74 sekund a video se rozletělo po...

Zlatá Game Boy Camera z krabice u rodičů: vyrobilo se jen 2 000 kusů a s obalem se dnes cení na 53 000 Kč
Zlatá Game Boy Camera z krabice u rodičů: vyrobilo se jen 2 000 kusů a s obalem se dnes cení na 53 000 Kč

Zaprášená sbírka pro kapesní konzoli Nintendo Game Boy vydala kus příslušenství, které se v obchodech nikdy...

Muskovo město na Měsíci ztroskotá na vodě: zásoby by milion lidí vyčerpal za 2,4 roku a recyklace nestačí
Muskovo město na Měsíci ztroskotá na vodě: zásoby by milion lidí vyčerpal za 2,4 roku a recyklace nestačí

Elon Musk letos v únoru oznámil, že SpaceX dává přednost Měsíci a město pro milion lidí tam může stát za...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Mobil
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.