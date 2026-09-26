Khabib Nurmagomedov ukončil kariéru s bilancí 29-0. UFC opustil jako šampion na absolutním vrcholuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Khabib Nurmagomedov ukončil kariéru s bilancí 29-0. UFC opustil jako šampion na absolutním vrcholu
Na OKTAGONu 94 ve Frankfurtu na chvíli zhaslo osvětlení nad klecí. Krátce nato Deniz Ilbay tvrdě...
Mexický boxer Arturo „Lobito“ Torres se po porážce s Gilbertem Garcíou zhroutil a skončil v nemocnici. Po...
Šampion lehké váhy UFC Justin Gaethje zatím neví, zda ještě vstoupí do klece. Pokud ano, za dalšího...
Jaime Cordero na OKTAGONu 94 ve Frankfurtu zastavil Roberta Pukače a prodloužil vítěznou sérii. Pukač...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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