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OKTAGON 94: Ve Frankfurtu zhasla světla. Ilbay pak tvrdě knokautoval Vacha

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Na OKTAGONu 94 ve Frankfurtu na chvíli zhaslo osvětlení nad klecí. Krátce nato Deniz Ilbay tvrdě knokautoval Huga Vacha a zastavil jeho pětizápasovou vítěznou sérii.
OKTAGON 94: Ve Frankfurtu zhasla světla. Ilbay pak tvrdě knokautoval Vacha

OKTAGON 94: Ve Frankfurtu zhasla světla. Ilbay pak tvrdě knokautoval Vacha

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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