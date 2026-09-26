OKTAGON 94: Ve Frankfurtu zhasla světla. Ilbay pak tvrdě knokautoval VachaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OKTAGON 94: Ve Frankfurtu zhasla světla. Ilbay pak tvrdě knokautoval Vacha
Třináct zápasů v UFC, třináct výher a tři úspěšné obhajoby titulu. Khabib Nurmagomedov odešel z MMA s...
Mexický boxer Arturo „Lobito“ Torres se po porážce s Gilbertem Garcíou zhroutil a skončil v nemocnici. Po...
Šampion lehké váhy UFC Justin Gaethje zatím neví, zda ještě vstoupí do klece. Pokud ano, za dalšího...
Jaime Cordero na OKTAGONu 94 ve Frankfurtu zastavil Roberta Pukače a prodloužil vítěznou sérii. Pukač...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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