Český kapitán Coufal zkritizoval spoluhráče. Bylo tam spoustu individuálních chyb

Sobotní večer v pražském Edenu měl být startem nové éry. Santi Denia poprvé vedl český tým v soutěžním zápase Ligy národů, v elitní skupině A3 proti Chorvatsku s Modričem, Kovačičem i Gvardiolem v základu. Místo nadějného úvodu přišla domácí porážka a tvrdá slova kapitána. Coufal nejmenoval konkrétního viníka, jeho kritika mířila na celkové provedení, na způsob, jakým tým řešil přechodové situace, a na to, jak málo z Deniových předzápasových požadavků se podařilo přenést na hřiště.
Co přesně Coufal řekl a proč to není útok na kabinu
Coufalova věta o „spoustě individuálních chyb“ nezazněla jako výbuch frustrace namířený proti jednomu spoluhráči. Kapitán mluvil o herních mechanismech, o ztrátách míče v rozehrávce, o špatném řešení situací při přechodu dopředu, o momentech, kdy jednotlivci volili horší variantu. Data zápasu mu dávají za pravdu: český tým držel míč jen 41 procent hrací doby, vyprodukoval pouhé dvě střely na branku a prohrál statistiku rohů 1:6.
Den před zápasem přitom Denia na tiskové konferenci pro iDNES.cz výslovně zdůrazňoval „kvalitní přechody do útoku“ a hru „jako tým“. Coufal po závěrečném hvizdu v podstatě popsal, že se právě tohle nepodařilo. Nejde o rozkol. Jde o kapitána, který veřejně zopakoval trenérovy priority a přiznal, že je mužstvo nenaplnilo.
Průběh zápasu: naděje i frustrace v 90 minutách
První poločas patřil spíš opatrnému vyčkávání. Česko se těžko dostávalo přes polovinu hřiště, rozehrávka vázla už od obránců. Hned po přestávce udeřilo Chorvatsko: Luka Modrić ve 47. minutě otevřel skóre a potvrdil, proč je i ve svém věku nepostradatelný.
Odpověď přišla překvapivě rychle. Adam Karabec v 54. minutě vyrovnal na 1:1 a Eden na chvíli ožil. Jenže v 77. minutě rozhodl Petar Sučić po Perišićově asistenci a Česko znovu prohrávalo. Dramatický závěr přidal ještě jednu bolestivou tečku: Radosta z lavičky vstřelil gól, který sudí po kontrole neuznal kvůli těsnému ofsajdu Hložka. Typ porážky, po které se mluví ostřeji než obvykle.
Deniův debut v nemožných podmínkách
Španělský trenér neskládal tým v ideálních podmínkách. Ze širší nominace vypadli Zima, Vlček, Chorý, Provod, Jurásek, Višinský i Ryneš, sedm jmen, která by v jiném okně pravděpodobně hrála. Nová éra navíc začíná bez Patrika Schicka, který po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru.
Denia proto sáhl po hráčích z české ligy. V základní čtyřčlenné obraně vedle Coufala stáli Hranáč a slávista Chaloupek, na levém kraji debutoval jablonecký Sláma. Střed pole obsadili Červ, Šulc a Sadílek, ofenzivní trojici tvořili Karabec, Hložek a Ambros. Principy, tedy držení míče, kontrola defenzivní fáze a soudržnost, byly jasně komunikované. Provedení zůstalo nehotové.
Co čeká český tým v nejbližších dnech
Čas na nápravu nepřijde. Už 29. září hraje Česko doma s Anglií, 3. října cestuje do Španělska a 6. října znovu na Anglii. Čtyři zápasy v jedenácti dnech, program, který Denia sám kritizoval ještě před startem. Víc prostoru na trénink nabídne až listopadové okno se Španělskem doma a Chorvatskem venku.
Pro fanoušky existují důvody k opatrnosti i k naději. Opatrnost: domácí porážka, minimální kontrola zápasu, dvě střely na branku. Naděje: Karabcův gól, dvě klíčové akce Hložka v závěru, živý vstup Radosty z lavičky. Coufalova otevřenost po zápase podle nás není signálem rozkladu, je to první veřejný pokus nového českého týmu mluvit o vlastních limitech nahlas, bez vyhýbání. V elitní společnosti Ligy národů A je to nutný začátek.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl