Reprezentační stálice mají problém. Trenér Denia naznačil, že kádr s 8 nováčky je budoucností

Sobotní večer v Praze přinesl dvě debutantské jistoty v základní sestavě, Lukáše Ambrose a Jiřího Slámu, neuznané vyrovnání z kopačky dalšího nováčka Matěje Radosty a především pohled na tým, který se od mistrovství světa proměnil víc než jen na dvou postech. V kádru figurovalo osm hráčů bez jediného startu za A-tým. Denia nikoho ze staré gardy veřejně neodepsal, ale svými volbami řekl víc než jakákoli tisková konference: automatické místo v reprezentaci přestalo existovat.
Kdo jsou ty stálice a proč mají důvod k neklidu
Ještě před letním šampionátem tvořila páteř národního týmu jasně čitelná osa. Miroslav Koubek stavěl na kombinaci Kovář, Krejčí, Souček, Coufal, Šulc, Schick, doplněné o Holeše, Daridu, Zeleného, Provoda či Chorého. Tahle kostra fungovala jako jistota; trenér věděl, koho postaví, hráči věděli, že nastoupí.
Denia tuhle jistotu rozebral. Svou reprezentační kariéru po MS ukončili Schick, Holeš, Darida, Zelený a Václav Černý. Ze zdravotních důvodů na zápas s Chorvatskem chyběli Chorý, David Jurásek, Provod, Ryneš, Višinský, Vlček i Zima, celkem sedm vynucených změn v nominaci. Coufal, Hložek, Sadílek nebo Hranáč sice proti Chorvatsku nastoupili, ale i oni se ocitli v prostředí, kde pravidla určuje někdo nový.
O Schickovi Denia na nominační tiskové konferenci řekl, že se momentálně nechce k národnímu týmu připojit. U ostatních chybějících žádné veřejné vyjádření do uzávěrky nepadlo. Ticho ale mluví samo.
Osm debutantů, dvě čísla a jeden záměr
Kolem počtu nováčků se před zápasem objevovaly dvě paralelní formulace, obě pravdivé. Po aktualizaci nominace kvůli zraněním měl Denia v kádru sedm hráčů bez reprezentačního startu. Jenže na oficiální zápasové soupisce UEFA proti Chorvatsku jich figurovalo osm, včetně brankáře Antonína Kinského. Kompletní seznam možných debutantů:
- Antonín Kinský
- Lukáš Ambros
- Ondřej Kričfaluši
- Roman Macek
- Matěj Radosta
- Jiří Sláma
- Martin Šubert
- Daniel Vašulín
Ambros a Sláma dostali důvěru od první minuty. Radosta přišel z lavičky a stal se nejživějším hráčem závěrečné půlhodiny; měl velkou šanci po Šulcově akci a následně i vstřelil gól, který VAR odvolal pro těsný ofsajd Hložka. Jediný platný český gól dal zkušenější Karabec, ale energie přicházela od nových tváří.
Co Denia skutečně řekl, a co si domýšlíme
Tady je potřeba oddělit doložené výroky od mediálního čtení. V rozhovoru pro ČT sport Denia mluvil o „dlouhodobém rozvoji“, o „vytvoření struktury pro budoucí hráče“ a o jednotném modelu práce, který chce přenést do českého prostředí při zachování české fotbalové identity. Na nominační tiskové konferenci zdůraznil propojení s U21, ale současně i potřebu balansu mezi mládím a zkušeností.
Sám přiznal, že za dva měsíce od svého jmenování neměl čas na zásadní rozvoj nových myšlenek; soustředil se hlavně na poznání prostředí a hráčů. To je důležitý kontext. Denia neudělal čistku na jména. Udělal čistku na jistotu. Dosavadní opory neztratily dveře do reprezentace, ale ztratily klíč, který jim ty dveře otevíral automaticky.
Anglie za tři dny a realita čtyř zápasů v jedenácti dnech
Prostor na analýzu porážky s Chorvatskem je minimální. Česko mělo jen 41 % držení míče a pouhé dvě střely na branku oproti pěti chorvatským. Ale nejbližší zápas s Anglií je už v úterý 29. září v Praze, další pak 6. října na Wembley. Denia před srazem avizoval, že 26členný kádr skládal právě pro čtyři zápasy v jedenácti dnech; rotace je tedy logická a pravděpodobná.
Podle nás právě tenhle nabitý program odhalí Deniovy skutečné priority jasněji než jakýkoli jednotlivý zápas. Kdo dostane minuty proti Anglii doma, ten je v jádru nového projektu. Kdo bude sedět na lavičce i na Wembley, ten má důvod k nervozitě bez ohledu na počet předchozích startů.
Jedno je ale jasné už teď: éra, kdy stačilo mít na dresu známé jméno, skončila dřív, než si většina stálic stihla všimnout.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl