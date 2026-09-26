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Reprezentační stálice mají problém. Trenér Denia naznačil, že kádr s 8 nováčky je budoucností

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Santi Denia prohrál svůj první soutěžní zápas v čele české reprezentace 1:2 s Chorvatskem. Důležitější než výsledek je ale signál, který vyslal směrem k dosavadním oporám.
Reprezentační stálice mají problém. Trenér Denia naznačil, že kádr s 8 nováčky je budoucností

Reprezentační stálice mají problém. Trenér Denia naznačil, že kádr s 8 nováčky je budoucností

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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