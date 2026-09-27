Konec Schicka v reprezentaci okomentoval kapitán Krejčí: Bohužel ho chápu, nastínil problémy v nároďáku

Na tiskové konferenci 25. září v Praze, necelých čtyřiadvacet hodin před zápasem s Chorvatskem, dostal Krejčí otázku na nejlepšího střelce, který už za národní tým nenastoupí. Odpověděl dvěma větami, které řekly víc než celé týdny spekulací. Schickův konec ho „jednoznačně mrzí“, ale po jejich vzájemných debatách ho „bohužel chápe“. A dodal klíčovou poznámku: Schick podle něj „neměl možnost všechno popsat podrobně, do úplné tečky, aby se dostal k pravé pointě“. Jinými slovy, to, co veřejnost slyšela, je jen část příběhu. A ta část, kterou Krejčí zná ze soukromých rozhovorů, ho přesvědčila, že nejde o rozmar ani o osobní spor s novým trenérem.
Co Schick řekl sám za sebe
Patrik Schick oznámil konec v reprezentaci hned po vyřazení na mistrovství světa na konci června 2026. V srpnovém podcastovém rozhovoru pak důvody rozvedl do tří vrstev. Za prvé: dlouhodobý pocit, že se v reprezentaci „nic nemění“, a to nejen fotbalově. Za druhé: mistrovství světa bylo podle něj „od prvního do posledního dne tragické“ a tým ho pojal „laxně“. Za třetí: konkrétní provozní selhání, která útočník Leverkusenu srovnával se standardy, jaké zná z klubu.
Detaily byly drtivé. Před zápasem s Mexikem tým vyrazil ráno a zastavil se až večer po tréninku. Řešila se nadmořská výška, ale ne osmihodinový přesun. Hotel, jídlo, regenerace, ve srovnání se spoluhráči z top reprezentací hodnotil Schick český servis hůř. Reprezentace mu podle jeho slov „víc brala, než dávala“ a hráči se tam jezdili „znehodnotit“. Bilance 56 zápasů a 26 gólů tak skončila ne kvůli jednomu zápasu, ale kvůli letům nahromaděné frustrace, kterou ČT sport shrnul jako odmítnutí návratu bez výhrad.
Proč komunikace s Deniou přišla pozdě
Časová osa ukazuje, jak se okno pro záchranu postupně zavíralo. Schick konec oznámil na konci června. Santi Denia nastoupil do funkce 31. července a hned při uvedení zmínil, že se trenéři ptali, zda mohou za Schickem zaletět a představit mu svou vizi. Jenže ještě 28. srpna Schick tvrdil, že si s Deniou nevolali. Teprve 18. září, týden před prvním srazem, Pavel Nedvěd a Denia potvrdili, že kontakt nakonec proběhl. Výsledek? „Schick nemá zájem reprezentovat. Je to pro nás uzavřená záležitost,“ řekl Nedvěd.
Mezi vyřazením na šampionátu a prvním reálným kontaktem s novým trenérem uplynuly téměř tři měsíce. V hlavě hráče, který měl rozhodnutí zafixované od prvních dnů po turnaji, to byl příliš dlouhý čas na to, aby ho kdokoli přesvědčil.
FAČR ví, že problém existuje, ale řeší ho interně
Důležité je, že Schickovy stížnosti nezůstaly viset ve vzduchoprázdnu. Předseda FAČR David Trunda s Nedvědem hned po vyřazení na MS veřejně avizovali „hlubokou analýzu neúspěchu“. Ta skutečně proběhla: Nedvěd přednesl výkonnému výboru více než hodinovou prezentaci, v níž podle dostupných informací pojmenoval mentální i fyzickou únavu hráčů a časté změny v sestavě. Detaily ale zůstaly interní záležitostí. Žádná veřejná odpovědnost, žádná konkrétní jména.
Krejčí na tiskové konferenci zvolil stejnou strategii, nepojmenoval osoby ani jednotlivé incidenty. Ale jeho formulace o „úplné tečce“, ke které se Schick nedostal, naznačuje, že kapitán ví víc, než může říct. A že to, co ví, ho přimělo stát si za slovy „bohužel ho chápu“, ne „nesouhlasím, ale respektuji“.
Denia začíná s rozbitým kádrem a bez kanonýra
Nový trenér přebírá tým v mimořádně složité situaci. Kromě Schicka po MS ukončil reprezentační kariéru i Tomáš Holeš, Tomáš Souček si bral čas na rozmyšlenou. Před prvním srazem navíc vypadli kvůli zraněním Chorý, Zima, Provod a Jurásek. Denia musel povolat šest náhradníků.
Na hrotu útoku tak zbývají v podstatě tři varianty:
- Adam Hložek — nejlogičtější první volba, ale jiný typ než Schick
- Václav Sejk — doplňkový profil, zatím bez velkého reprezentačního příběhu
- Daniel Vašulín — nouzově povolaný po vlně zranění
Čtyřzápasové okno Ligy národů (Chorvatsko, dvakrát Anglie, Španělsko) je přitom nejtěžší možný vstup do nové éry. Denia mluví o týmovém duchu, aktivních hráčích s míčem, o „rodině“ a dvouletém projektu směrem k Euru 2028. Krejčí žádá čas a důvěru. Obojí zní rozumně. Ale rozumné řeči jsou přesně to, co Schick slýchal roky, a proto odešel.
Víc než ztráta jednoho útočníka
Krejčího slova na tiskové konferenci před Chorvatskem nejsou jen komentářem ke Schickovu konci. Jsou tichým přiznáním, že problémy v české reprezentaci byly reálné, dlouhodobé a dostatečně vážné na to, aby odradily nejlepšího střelce. Denia teď neřeší jen to, kdo dá góly místo Schicka. Řeší, jestli dokáže obnovit důvěru hráčů v samotné fungování národního týmu, důvěru, kterou jeho předchůdci roky ztráceli a nikdy se nepokusili veřejně pojmenovat proč.
Schickových 26 gólů nahradí někdo jiný. Důvěru, že reprezentace hráčům něco dává, ne jen bere, musí Denia teprve vybudovat. A na to žádný náhradník nestačí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl